Tiquinho Soares está em segunda passagem pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares está em segunda passagem pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/11/2026 08:00

Reforço do Botafogo para o segundo semestre, o atacante Tiquinho Soares , de 35 anos, poderá seguir na próxima temporada. De acordo com informações do portal "GE", o Alvinegro tem o interesse de renovar o seu contrato e deverá abrir conversas nas próximas semanas.

O contrato de Tiquinho com o Botafogo é de seis meses. Há nele uma renovação automática, caso, o atacante anote sete gols no período. Com apenas duas bolas nas redes e somente duas partidas por fazer até o final do ano a possibilidade de uma ampliação nestes moldes é remota, mas existe o desejo de permanência por parte do clube carioca.

Desde que retornou ao Botafogo, Tiquinho atuou em dez partidas. Ele tem alternado como titular junto com Artur Cabral na equipe de Tite. Porém, com a fase ruim do atacante, de 28 anos, que não balança as redes desde maio, o veterano passou a ganhar mais espaço.

Tiquinho Soares ficou fora do clube carioca por um ano e meio, com passagens sem brilho por Santos e Mirassol. No Alvinegro, ele atuou de setembro de 2022 até o fim de 2024. No total, entrou em campo em 130 partidas, anotou 46 gols e deu 17 assistências, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores.

Planejamento para 2027

Ainda lutando contra o rebaixamento para a Série B, o Botafogo já iniciou algumas ações visando a próxima temporada. O clube deseja aumentar a capacidade do Nilton Santos e também montar um elenco mais forte para Tite, que tem contrato até dezembro de 2028. O planejamento passa pela manutenção de peças importantes do grupo como Montoro e Danilo.

O clube de General Severiano sabe que receberá muitas consultas por jogadores importantes como Montoro e Danilo, porém, o desejo do Botafogo é manter os dois jogadores para a próxima temporada. Eles são considerados símbolos de uma nova era no Alvinegro.



Para 2027, o Alvinegro tem um acordo com meia Mateo Peralta, de 20 anos, que defende o Danubio, do Uruguai. O jovem tem contrato somente até março de 2027 e as partes já chegaram a um acerto para que o o jovem atue no futebol brasileiro no ano que vem.



Considerado uma promessa do futebol uruguaio, Mateo Peralta se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 94 partidas, anotou 10 gols e deu três assistências. A atual temporada é a melhor do jovem na carreira. Ele participou de 33 jogos e anotou sete gols pelo Danúbio.