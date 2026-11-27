Tiquinho Soares está em segunda passagem pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo
Botafogo tem interesse de renovar contrato com Tiquinho Soares
Atacante, de 35 anos, não deverá bater meta de ampliação de vínculo automático, mas clube carioca deseja sua permanência em 2027
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