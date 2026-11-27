Fúria Jovem do Botafogo pregou apoio à equipe - Vitor Silva / Botafogo

Fúria Jovem do Botafogo pregou apoio à equipeVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/11/2026 17:40

A Fúria Jovem, torcida organizada do Botafogo, cancelou protesto na sede de General Severiano, marcado para esta sexta-feira (27), às 18h (de Brasília). Nesta semana, o coletivo havia marcado a manifestação para cobrar explicações dos dirigentes alvinegros quanto à situação da equipe na temporada . No entanto, após reunião com João Paulo Magalhães, presidente do Clube Social, a mobilização foi cancelada, segundo o "Lance".

Integrantes da Fúria estiveram reunidos com o mandatário pela manhã, em tentativa de conciliação. As principais cobranças dos torcedores se referiam justamente à postura da diretoria perante o momento financeiro e esportivo conturbado do clube. Depois da conversa, através de publicação no Instagram, a agremiação comunicou o cancelamento do protesto, mas com ressalvas.

"Essa decisão não deve ser confundida com silêncio, recuo ou qualquer tipo de conivência. A Fúria Jovem seguirá apoiando o Botafogo dentro de campo, fazendo sua parte para tirar o clube dessa situação, mas também continuará cobrando, e cobrando forte, toda essa corja que hoje ocupa o Social", publicou a Fúria Jovem.

Torcida prega apoio ao Botafogo

Ao justificar o cancelamento da manifestação, a torcida organizada reforçou que o momento pede apoio ao Glorioso. No momento, a equipe está a dois pontos da zona do rebaixamento do Brasileirão, a apenas duas rodadas do fim. Com isso, o duelo deste sábado (28), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, será crucial para fugir da queda.

Para este que será o último jogo do Alvinegro em casa no campeonato, os torcedores prepararam grande festa, que contará com as chamadas "ruas de fogo" no Nilton Santos. Uma vitória simples faz a equipe atingir os 46 pontos na tabela, liquidando qualquer chance de rebaixamento para a Série B.

"A rua de fogo, conforme anunciado, está mantida! Haverá também ações na arquibancada durante o primeiro e o segundo tempo, e a Fúria Jovem convoca todos os botafoguenses a somarem forças nessa batalha. Assim como a torcida promoveu uma gigantesca mobilização em outro país, levando o time à Glória Eterna, lutará para tirar o clube dessa situação!", escreveu a Fúria Jovem na publicação.

Veja o pronunciamento da Fúria Jovem

"NOTA OFICIAL – FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO



Diante de tudo que vem acontecendo com o Botafogo, a Fúria Jovem anunciou a realização de um protesto nesta sexta-feira, em General Severiano, como forma de manifestar sua insatisfação e cobrar respostas, responsabilidade e respeito à instituição Botafogo de Futebol e Regatas.



Entretanto, diante da batalha que o clube terá neste sábado e da importância dos três pontos, a torcida decidiu CANCELAR o ato previsto para hoje.



Essa decisão não deve ser confundida com silêncio, recuo ou qualquer tipo de conivência. A Fúria Jovem seguirá apoiando o BOTAFOGO dentro de campo, fazendo sua parte para tirar o clube dessa situação, mas também continuará cobrando, e cobrando forte, toda essa corja que hoje ocupa o Social.



A torcida exige profissionalismo, planejamento, competência e reforços à altura da camisa do Botafogo já no início da próxima temporada. Todo e qualquer amadorismo, irresponsabilidade ou incompetência à frente do clube continuará sendo fiscalizado pela Fúria Jovem e por todo o coletivo de botafoguenses!



A RUA DE FOGO, conforme anunciado, está mantida! Haverá também ações na arquibancada durante o primeiro e o segundo tempo, e a Fúria Jovem convoca todos os botafoguenses a somarem forças nessa batalha.



Assim como a torcida promoveu uma gigantesca mobilização em outro país, levando o time à Glória Eterna, lutará para tirar o clube dessa situação!



O apoio jamais será incondicional a quem dirige. O COMPROMISSO da Fúria Jovem é com o Botafogo.



NÓS SOMOS O BOTAFOGO – O MAIOR PATRIMÔNIO DO CLUBE!



FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO- DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING."