Tite está pressionado no Botafogo, que ainda corre risco de queda no Brasileirão - Vítor Silva / Botafogo

Tite está pressionado no Botafogo, que ainda corre risco de queda no Brasileirão Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/11/2026 09:26 | Atualizado 28/11/2026 09:37

neste sábado (28), às 21h (de Brasília), na última partida que disputará no Nilton Santos em 2026.

O Botafogo tem mais uma chance em casa de garantir a permanência na Série A do Brasileirão . Agora, enfrenta o Bahia,, na

Onde assistir a Botafogo x Bahia



O duelo decisivo pela 37ª rodada do campeonato terá transmissão de SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).



Provável escalação do Glorioso



Em crise sob o comando de Tite, o Botafogo tem 43 pontos na tabela e está a apenas dois à frente do Mirassol, que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão. E a conta é simples: vitória sobre o Bahia garante matematicamente a permanência para 2027.



Por outro lado, um novo tropeço em casa - empatou em 1 a 1 com o São Paulo - pode complicar a vida na última rodada contra o Santos, na Vila Belmiro. Ainda assim, o Glorioso seguirá dependendo de si, o que atualmente é uma preocupação para os torcedores.



Diante da necessidade de vencer o Bahia e trazer alívio, Tite será obrigado a mexer na escalação diante dos desfalques. Sem Ferraresi e Marçal, suspensos, a dupla de zaga será Arthur Chaves e Kaio Pantaleão.



A grande dúvida fica em relação a Montoro. Depois de perder espaço com o técnico, o meia argentino foi destaque na última partida e pode voltar a ganhar uma chance no lugar de Ziyech.



A provável escalação do Botafogo é: Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Cristian Medina; Álvaro Montoro (Ziyech), Matheus Martins e Tiquinho Soares.



Como deve jogar o Tricolor baiano



Já o Bahia tenta confirmar a vaga na Libertadores de 2027 e precisa espantar a má fase. O time de Rogério Ceni não venceu nas últimas três rodadas, e um novo tropeço pode significar sair do G-6 antes da última partida no Brasileirão.



Para evitar essa situação e vencer no Nilton Santos, o técnico só deve ter uma mudança na equipe titular. Sem Acevedo, suspenso, o ex-Botafogo Caio Alexandre deve ganhar a vaga no meio de campo.



Com isso, a escalação do Bahia deve ser: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Veliz.



Arbitragem no Nilton Santos



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)