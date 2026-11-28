Presidente do Botafogo Social, João Paulo Magalhães, tem relação próxima com novo investidor da SAF, Gabriel de AlbaReprodução de Instagram
Botafogo avança por novo patrocínio e admite impacto financeiro
Presidente do clube social, João Paulo Magalhães vê SAF preparada para sofrer menos com elenco de 2027 mesmo com queda de arrecadação
'Todos têm que assumir a responsabilidade', dispara Alex Telles
Botafogo perdeu para o Bahia no Nilton Santos e se complicou na luta contra o Z4, faltando uma rodada para o fim do Brasileirão
Botafogo perde chances, é derrotado pelo Bahia e mantém drama
Alvinegro acumula diversas oportunidades ao longo dos 90 minutos, mas sofre gol na reta final da partida e ouve protestos da torcida
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Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e mais
Glorioso precisa vencer neste sábado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Tricolor baiano tenta vaga na Libertadores
Organizada do Botafogo cancela protesto após reunião com presidente
Fúria Jovem desmarcou manifestação após conversar com o mandatário João Paulo Magalhães; anúncio foi feito pelas redes sociais da torcida
Botafogo tem interesse de renovar contrato com Tiquinho Soares
Atacante, de 35 anos, não deverá bater meta de ampliação de vínculo automático, mas clube carioca deseja sua permanência em 2027
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