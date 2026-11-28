Presidente do Botafogo Social, João Paulo Magalhães, tem relação próxima com novo investidor da SAF, Gabriel de Alba - Reprodução de Instagram

Presidente do Botafogo Social, João Paulo Magalhães, tem relação próxima com novo investidor da SAF, Gabriel de AlbaReprodução de Instagram

Publicado 28/11/2026 10:01



O Botafogo está perto de encontrar uma solução para minimizar o impacto financeiro nas contas com a proibição das bets no Brasil . O presidente do clube, João Paulo Magalhães Lins, revelou que já existe negociação com um novo patrocinador máster e demonstrou confiança em um acerto em breve.

Entretanto, ele também admite que não será possível alcançar o valor recorde de R$ 55 milhões que Glorioso teria a receber em 2027 da Vbet.



"A gente tinha um contrato significativo com uma bet. O Botafogo corre atrás de um novo patrocinador master, tem conversas avançadas. Vai ter impacto financeiro? Vai, mas acho que o Botafogo vai conseguir sobressair sobre esse ponto, espero eu", disse o dirigente após evento na Ferj para o sorteio dos grupos do Campeonato Carioca, na sexta-feira (27).



A aposta do Botafogo é no novo investidor, a GDA Luma, para minimizar o impacto financeiro com a redução de verba de patrocínio.



"Se os elencos vão ser afetados? Acredito que muitos, sim. Acho que o Botafogo está muito equilibrado do jeito que está", garantiu.



A definição sobre o novo patrocinador, entretanto, ainda depende do fim de contrato com a casa de apostas. A rescisão ainda não foi confirmada por causa da possibilidade da Medida Provisória do Governo Federal que proibiu as bets ser derrubada no Congresso.

Confiança de dias melhores no Botafogo

Mesmo diante de um cenário desafiador para 2027, João Paulo Magalhães acredita que a próxima temporada será menos problemática. Depois de 2025 e 2026 turbulentos, com mudança drástica na gestão da SAF, crise financeira, transfer bans por dívidas, o Botafogo aposta na recuperação judicial e no novo investidor para organizar as contas.



Diante de tantos problemas, o desempenho em campo foi decepcionante, mas o dirigente mostra confiança que a reestruturação forçada renderá frutos já a partir do ano que vem.



"Eu entendo que há uma ansiedade muito grande de todo mundo. A quantidade de más notícias que o torcedor vem tendo desde 2025 a 2026 agora dá uma crise de ansiedade muito alta. Mas as pessoas podem saber que nós estamos trabalhando, que o Botafogo passa por essa reestruturação financeira, que colocou R$ 320 milhões no caixa dos últimos meses, pagou muitas dívidas, que o Botafogo se acertou com os atletas e o futuro nessa caminhada vai ser bom. Nós vamos conseguir reorganizar o clube", garantiu.