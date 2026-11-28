O Botafogo perdeu para o Bahia por 2 a 1 na noite deste sábado (28), no estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Nestor abriu o placar para os visitantes em um golaço logo no início do jogo. Depois, o Alvinegro se recuperou e acumulou muitas chances perdidas, até chegar à igualdade no marcador em cobrança de pênalti de Alex Telles. No entanto, Michel Araújo marcou o gol da vitória do Tricolor Baiano aos 39 minutos da etapa final.
Agora, o Glorioso permanece na 14ª posição, com 43 pontos. O time de Tite depende apenas de si para garantir a permanência na Série A na última rodada, contra o Santos, podendo se livrar do rebaixamento com apenas um empate, dependendo da combinação de resultados de Corinthians, Mirassol, Internacional e Grêmio, os concorrentes na luta contra o Z4. Caso o Botafogo sofra mais uma derrota na Vila Belmiro, o cenário ficará ainda mais dramático. O duelo decisivo será na próxima quarta-feira (2), às 21h30.
O jogo
O Bahia começou a partida buscando mais o ataque. Em uma das chances, logo aos três minutos, Jean Lucas roubou a bola do Huguinho na defesa do Botafogo e cruzou na área, mas a defesa afastou. Depois, aos seis minutos, o Tricolor Baiano abriu o placar em um golaço de Rodrigo Nestor, que cortou para dentro, limpando a marcação de Arthur Chaves, e mandando no ângulo de Gabriel Batista. O Botafogo tentou responder: logo depois do gol, Matheus Martins, na esquerda, cruzou na primeira trave e Tiquinho cabeceou, tirando tinta da trave.
Então, o Botafogo se recuperou e pressionou o adversário. A equipe de Tite quase chegou ao empate aos 17 minutos: Matheus Martins, desta vez pela direita, mandou na área e David Duarte quase marcou contra ao cortar a bola.
O Glorioso, então, teve uma sequência de chances claras perdidas. Aos 31 minutos, em cruzamento na área, Danilo, na linha da pequena área e quase embaixo da trave, finalizou, mas a bola subiu demais. Depois, aos 36 minutos, em bola lançada na área do Bahia, o goleiro Ronaldo saiu mal e a bola ficou com Matheus Martins, que passou para Danilo – o meia cabeceou, mas David Duarte tirou em cima da linha. Depois, Danilo lançou Matheus Martins, que invadiu a área e chutou para defesa de Ronaldo.
Logo com um minuto da segunda etapa, mais uma grande chance perdida: em bola levantada na área, Danilo ajeitou para Tiquinho, que cabeceou para outra defesa do goleiro do Bahia, que respondeu: aos quatro minutos, Jean Lucas cruzou rasteiro da direita e Alejo Véliz desviou com perigo, mas sem força. Já aos nove minutos, Jean Lucas finalizou e a bola bateu na mão de Vitinho dentro da área, mas o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou impedimento após análise no VAR.
Até que aos 14 minutos, em contra-ataque do Botafogo, Kauan Toledo teve a camisa puxada por Kanu dentro da área. O juiz marcou pênalti e Alex Telles converteu ao cobrar com força no canto esquerdo. Depois, aos 28 minutos, Cristian Oliveira recebeu passe de Éverton Ribeiro na entrada da área e finalizou para grande defesa de Gabriel Baptista.
Aos 35 minutos, mais uma grande chance do Botafogo: Edenílson encontrou Kauan Toledo na direita e o jogador finalizou cruzado, para ótima defesa de Ronaldo, com a ponta dos dedos. Até que o Bahia atacou com Sanabria, que tentou cruzar à área; a bola desviou em Danilo e sobrou para Michel Araújo, na entrada da área. Ele finalizou e marcou o segundo gol do clube baiano. A torcida botafoguense, então, cantou gritos de protesto contra Tite antes mesmo do apito final.
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