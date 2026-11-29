Tite em entrevista coletiva após derrota do Botafogo para o Bahia - Reprodução / Botafogo TV

Tite em entrevista coletiva após derrota do Botafogo para o BahiaReprodução / Botafogo TV

Publicado 29/11/2026 00:22 | Atualizado 29/11/2026 00:27

O técnico Tite reforçou que o único caminho para o Botafogo sair da crise em que se encontra é vencer o último jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, para escapar do rebaixamento. Em entrevista coletiva após a derrota para o Bahia por 2 a 1 , neste sábado (28), o treinador reforçou que será necessário melhorar a efetividade nas finalizações e traduzir o esforço em eficiência.

"Uma partida onde as duas equipes procuraram o gol desde o início. O Bahia foi feliz já na primeira finalização, sai na frente. Nós equilibramos, criando oportunidades e a efetividade talvez tenha sido a determinante no resultado", afirmou o técnico, abatido pelo resultado e limitando-se a dar respostas diretas.

"O jogo é decisivo. Se tornou assim pelo nosso desempenho. Hoje, talvez o placar não relate o que foi o jogo, mas efetividade faz parte do futebol. Talvez o futebol tire e talvez nos dê. O que temos que fazer é trazer a força e ser persistente para o jogo decisivo de quarta. Não tem outro caminho."

Tite também foi questionado sobre quais teriam sido suas primeiras palavras ao elenco após o duro resultado. "Nós temos uma oportunidade, nos agarrar a ela para retribuir com o respeito e o carinho que o torcedor nos deu. Não tem outro caminho."

O treinador ainda deixou nas mãos da diretoria a sua permanência para o ano que vem. "O que a direção determinar, o que for melhor para o clube, está fechado. Não é a minha vontade. É o que for melhor para o Botafogo", ressaltou.

O treinador também detalhou a sua escolha de deixar Ziyech no banco. "Nós já tentamos trabalhar com um pivô e dois jogadores mais de articulação, sem um 'punch' maior. Na partida anterior foi com o Ziyech, com o pivô, e nessa foi o Montoro. Foi escolha para a gente ter um ponto de equilíbrio, um articulador nessa posição", disse.

Tite disse que a comissão cogitou escalar Ziyech e Montoro juntos. "Trouxemos, inclusive, com treinamentos com os dois participando também. Quando a gente dá uma liberdade para um, são dois jogadores de criação, e tem jogadores mais de velocidade junto com o Tiquinho. Essa é a ideia", explicou.

Por fim, o técnico deu recados diretos aos torcedores, garantindo que quer dar alegria aos botafoguenses. "Eu tenho muito respeito ao torcedor. O motivo maior do clube é o seu torcedor. Transformar o nosso trabalho para, de alguma forma, poder retribuir na quarta-feira. Ficar quieto, ouvir as críticas, trabalhar, persistir, traduzir em resultados para poder dar ao torcedor a alegria que ele merece e retribuir o carinho que ele nos deu hoje."

Diretor de futebol se manifesta

O diretor de futebol Léo Coelho se pronunciou após a derrota, que colocou o Botafogo em uma situação delicada na luta contra o Z4. Ele destacou o apoio da torcida mesmo em um momento ruim e falou da quantidade de chances perdidas do Glorioso ao longo dos 90 minutos.

"Nossa torcida compareceu em meio à chuva, em meio a uma situação delicada que nos encontramos hoje e deu todo o apoio necessário para que a gente pudesse performar. Tivemos oportunidades de fazer o gol, tivemos 22 chances. O Bahia teve a possibilidade de metade das chances nossas, mas futebol se traduz em eficácia e eficiência e eles foram mais eficazes hoje. O que posso dizer é que temos que seguir trabalhando e não vai faltar ambição para a última rodada", ponderou.

"A responsabilidade não é específica nem individual de ninguém. A responsabilidade é de todos nós que trabalhamos no Botafogo. Tanto na parte de escritório, quanto na de extracampo, tanto na parte de campo. Todos nós temos nossa parcela de culpa e somos responsáveis pelo que vem acontecendo. Apenas nós podemos nos tirar dessa situação. É o que a gente espera, que no próximo jogo, a gente consiga se unir ainda mais, unir forças e seguir com a ambição necessária para que a gente conquiste esses pontos."

Calculadora na mão

Com a derrota, o Glorioso permanece na 14ª posição, com 43 pontos. O time depende apenas de si para garantir a permanência na Série A na última rodada, contra o Santos, podendo se livrar do rebaixamento com apenas um empate, dependendo da combinação de resultados de Corinthians, Mirassol, Internacional e Grêmio, os concorrentes na luta contra o Z4. Caso o Botafogo sofra mais uma derrota na Vila Belmiro, o cenário ficará ainda mais dramático. O duelo decisivo será na próxima quarta-feira (2), às 21h30.