O Flamengo terá o Palmeiras como adversário no início da campanha em busca do terceiro título brasileiro seguido ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - A Diretoria de Competições da CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro. Atual campeão bicampeão, o Flamengo terá como adversário na estreia o Palmeiras, atual vencedor da Libertadores. A reedição da decisão da Supercopa do Brasil será no dia 30 de maio, às 16h, no Maracanã. O Fluminense visitará o Morumbi, um dia antes, para enfrentar o São Paulo, na noite de um sábado, às 21h.

Com previsão de início no dia 29, o Brasileiro será inaugurado no confronto entre Chapecoense e Red Bull Bragantino, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó. O duelo colocará frente a frente os dois últimos campeões da Série B, que este ano contará com os cariocas Botafogo e Vasco.

Em busca do tricampeonato, o Flamengo terá os seguintes oponentes nas dez primeiras rodadas: Palmeiras (Maracanã), Grêmio (Arena), América-MG (Maracanã), Athletico (Arena da Baixada), RB Bragantino (Maracanã), Fortaleza (Maracanã), Juventude (Alfredo Jaconi), Cuiabá (Arena Pantanal), Fluminense (Maracanã) e Atlético-MG (Mineirão).

Quinto colocado no Brasileiro de 2020, o Tricolor enfrentará os seguintes adversários: São Paulo (Morumbi), Cuiabá (Maracanã), RB Bragantino (Nabi Abi Chedid), Santos (Maracanã), Fortaleza (Castelão), Atlético-GO (Antônio Accioly), Corinthians (Maracanã), Athletico-PR (Maracanã), Flamengo (Maracanã) e Ceará (Maracanã).

Devido às complicações impostas pela pandemia do novo coronavírus no calendário do futebol brasileiro, as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro serão realizadas aos finais de semana. A partir da quarta rodada, na metade de junho, haverá partidas às quartas e quintas. Vale destacar que muitos clubes brasileiros certamente sofrerão desfalques durante a disputa da Copa América, entre junho e julho, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto, além de oito rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.





Confira a tabela parcial divulgada pela CBF:



1ª rodada -29/5 (sábado)

11h - Chapecoense x Bragantino - Arena Condá

19h - Bahia x Santos - Pituaçu

19h - Cuiabá x Juventude - Arena Pantanal

21h - São Paulo x Fluminense - Morumbi



30/5 (domingo)



11h - Atlético-MG x Fortaleza - Mineirão

16h - Flamengo x Palmeiras - Maracanã

16h - Ceará x Grêmio - Arena Castelão

16h - Athletico x América-MG - Arena da Baixada

18h15 - Corinthians x Atlético-GO - Neo Química Arena

20h30 - Internacional x Sport - Beira-Rio



2ª rodada - 05/06 (sábado)



11h - Fluminense x Cuiabá, Maracanã

16h30 - Atlético-GO x São Paulo, Estádio Antônio Accioly

19h - Santos x Ceará, Vila Belmiro

19h - Grêmio x Flamengo, Arena do Grêmio

21h - Bragantino x Bahia, Nabi Abi Chedid



06/06 (domingo)



16h - América-MG x Corinthians, Independência

16h - Fortaleza c Internacional, Castelão

18h15 - Palmeiras x Chapecoense, Allianz Parque

18h15 - Juventude x Athletico, Alfredo Jaconi

20h30 - Sport x Atlético-MG, Ilha do Retiro



3ª rodada - 12/06 (sábado)



19h - Santos x Juventude, Vila Belmiro

19h - Palmeiras x Corinthians, Allianz Parque



13/06 (domingo)



16h - Atlético-MG x São Paulo, Mineirão

16h - Grêmio x Athletico, Arena do Grêmio

16h - Bragantino Fluminense, Nabi Abi Chedid

18h15 - Bahia x Internacional, Pituaçu

18h15 - Fortaleza x Sport, Castelão

20h30 - Flamengo x América-MG, Maracanã

20h30 - Chapecoense x Ceará, Arena Condá



14/06 (segunda-feira)



20h - Cuiabá x Atlético-GO, Arena Pantanal



4ª rodada - 16/06 (quarta-feira)



19h - Internacional x Atlético-MG, Beira-Rio

19h - São Paulo x Chapecoense, Morumbi

20h30 - Juventude x Palmeiras, Alfredo Jaconi

20h30 - Corinthians x Bragantino, Neo Química Arena

21h30 - Fluminense x Santos, Maracanã

21h30 - Athletico x Flamengo, Arena da Baixada



17/06 (quinta-feira)



16h - América-MG x Cuiabá, Independência

19h - Atlético-GO x Fortaleza, Estádio Antônio Accioly

19h - Ceará x Bahia, Castelão

21h - Sport x Grêmio, Ilha do Retiro

5ª rodada



19/06 (sábado)



18h - Santos x São Paulo, Vila Belmiro

20h - Flamengo x Bragantino, Maracanã



20/06 (domingo)



11h - Palmeiras x América-MG, Allianz Parque

16h - Internacional x Ceará, Beira-Rio

16h - Bahia x Corinthians, Pituaçu

16h - Athletico x Atlético-GO, Arena da Baixada

18h15 - Fortaleza x Fluminense, Castelão

20h30 - Cuiabá x Grêmio, Arena Pantanal

20h30 - Juventude x Sport, Alfredo Jaconi



21/06 (segunda-feira)



20h - Atlético-MG x Chapecoense, Mineirão



6ª rodada - 23/06 (quarta-feira)



19h - Atlético-GO x Fluminense, Estádio Antônio Accioly

19h - Flamengo x Fortaleza, Maracanã

20h30 - Grêmio x Santos, Arena do Grêmio

20h30 - Bragantino x Palmeiras, Nabi Abi Chedid

21h30 - São Paulo x Cuiabá, Morumbi

21h30 - Bahia x Athletico, Pituaçu



24/06 (quinta-feira)



16h - América-MG x Juventude, Independência

19h - Ceará x Atlético-MG, Castelão

19h - Corinthians x Sport, Neo Química Arena

21h - Chapecoense x Internacional, Arena Condá



7ª rodada - 26/06 (sábado)



16h30 - Grêmio x Fortaleza, Arena do Grêmio

19h - Palmeiras x Bahia, Allianz Parque



27/06 (domingo)



11h - Juventude x Flamengo, Alfredo Jaconi

16h - Fluminense x Corinthians, Maracanã

16h - Santos x Atlético-MG, Vila Belmiro

18h15 - Athletico x Chapecoense, Arena da Baixada

18h15 - Ceará x São Paulo, Castelão

20h30 - América-MG x Internacional, Independência

20h30 - Sport x Cuiabá, Ilha do Retiro



28/06 (segunda-feira)



20h - Atlético-GO x Bragantino, Estádio Antônio Accioly



8ª rodada - 30/06 (quarta-feira)



16h - Fortaleza x Chapecoense, Castelão

19h - Internacional x Palmeiras, Beira-Rio

19h - Bahia x América-MG, Pituaçu

20h30 - Fluminense x Athletico, Maracanã

20h30 - Santos x Sport, Vila Belmiro

21h30 - Corinthians x São Paulo, Neo Química Arena

21h30 - Juventude x Grêmio, Alfredo Jaconi



01/07 (quinta-feira)



16h - Bragantino x Ceará, Nabi Abi Chedid

19h - Atlético-MG x Atlético-GO, Mineirão

20h - Cuiabá x Flamengo, Arena Pantanal



9ª rodada - 03/07 (sábado)



19h - Athletico x Fortaleza, Arena da Baixada

19h - Corinthians x Internacional, Neo Química Arena

21h - Chapecoense x Bahia, Arena Condá



04/07 (domingo)



11h - América-MG x Santos, Independência

16h - Flamengo x Fluminense, Maracanã

16h - Sport x Palmeiras, Ilha do Retiro

18h15 - São Paulo, Bragantino, Morumbi

18h15 - Ceará x Juventude, Castelão

20h30 - Grêmio x Atlético-GO, Arena do Grêmio



05/07 (segunda-feira)



20h - Cuiabá x Atlético-MG, Arena Pantanal



10ª rodada - 07/07 (quarta-feira)



19h - Santos x Athletico, Vila Belmiro

19h - Palmeiras x Grêmio, Allianz Parque

19h - Chapecoense x Corinthians, Arena Condá

20h30 - Fortaleza x América-MG, Castelão

21h30 - Fluminense x Ceará, Maracanã

21h30 - Internacional x São Paulo, Beira-Rio



08/07 (quinta-feira)



16h - Bragantino x Cuiabá, Nabi Abi Chedid

19h - Atlético-MG x Flamengo, Mineirão

19h - Bahia x Juventude, Pituaçu

21h - Atlético-GO x Sport, Estádio Antônio Accioly