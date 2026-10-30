Troféu do Campeonato BrasileiroDivulgação / CBF

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Theo Faria
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Um dos confrontos mais esperados é Palmeiras e Flamengo, que farão duelo direto na briga pelo título no dia 21 de novembro (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque.
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A disputa pelo troféu

O Flamengo é o líder isolado, com 73 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 70. O Rubro-Negro, inclusive, abriu duas vitórias de vantagem sobre o Verdão (22 contra 20) – o número de triunfos é o primeiro critério de desempate na competição nacional.
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A luta para fugir do rebaixamento

Quem abre o rebaixamento é o Internacional, com 35 pontos. Corinthians (33), Remo (29) e Chapecoense (21) também estão dentro da zona da degola. No entanto, vários times ainda correm o risco de cair: Mirassol (37), Grêmio (37), Vitória (38), Vasco (38), Coritiba (39) e Botafogo (39).
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Saiba os detalhes das rodadas 35 e 36

- 35ª rodada
. Mirassol x Atlético-MG (Maião) - sábado, 14/11, às 18h30 (de Brasília)
. Coritiba x Santos (Couto Pereira) - quarta-feira, 18/11, às 19h30 (de Brasília)
. Remo x Chapecoense (Mangueirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h (de Brasília)
. Flamengo x Athletico-PR (Maracanã) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)
. Cruzeiro x Palmeiras (Mineirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)
. Corinthians x Botafogo (Neo Química Arena) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)
. Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)
. Vasco x Internacional (São Januário) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)
. Vitória x Bragantino (Barradão) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)
. São Paulo x Fluminense (Morumbis) - quinta-feira, 19/11, às 21h30 (de Brasília)
- 36ª rodada
. Palmeiras x Flamengo (Nubank Parque) - sábado, 21/11, às 16h30 (de Brasília)
. Bahia x Coritiba (Arena Fonte Nova) - sábado, 21/11, às 17h30 (de Brasília)
. Chapecoense x Cruzeiro (Arena Condá) - sábado, 21/11, às 21h (de Brasília)
. Athletico-PR x Remo (Arena da Baixada) - domingo, 22/11, às 16h (de Brasília)
. Fluminense x Mirassol (Maracanã) - domingo, 22/11, às 18h30 (de Brasília)
. Bragantino x Vasco (Cícero de Souza Marques) - domingo, 22/11, às 19h30 (de Brasília)
. Internacional x Vitória (Beira-Rio) - segunda-feira, 23/11, às 19h30 (de Brasília)
. Botafogo x São Paulo (Nilton Santos) - segunda-feira, 23/11, às 20h (de Brasília)
. Santos x Grêmio (Morumbis) - segunda-feira, 23/11, às 21h (de Brasília)
. Atlético-MG x Corinthians (Arena MRV) - quarta-feira, 25/11, às 20h (de Brasília)