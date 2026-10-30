Troféu do Campeonato BrasileiroDivulgação / CBF
A disputa pelo troféu
A luta para fugir do rebaixamento
Saiba os detalhes das rodadas 35 e 36
. Coritiba x Santos (Couto Pereira) - quarta-feira, 18/11, às 19h30 (de Brasília)
. Remo x Chapecoense (Mangueirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h (de Brasília)
. Flamengo x Athletico-PR (Maracanã) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)
. Cruzeiro x Palmeiras (Mineirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)
. Corinthians x Botafogo (Neo Química Arena) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)
. Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)
. Vasco x Internacional (São Januário) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)
. Vitória x Bragantino (Barradão) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)
. São Paulo x Fluminense (Morumbis) - quinta-feira, 19/11, às 21h30 (de Brasília)
. Bahia x Coritiba (Arena Fonte Nova) - sábado, 21/11, às 17h30 (de Brasília)
. Chapecoense x Cruzeiro (Arena Condá) - sábado, 21/11, às 21h (de Brasília)
. Athletico-PR x Remo (Arena da Baixada) - domingo, 22/11, às 16h (de Brasília)
. Fluminense x Mirassol (Maracanã) - domingo, 22/11, às 18h30 (de Brasília)
. Bragantino x Vasco (Cícero de Souza Marques) - domingo, 22/11, às 19h30 (de Brasília)
. Internacional x Vitória (Beira-Rio) - segunda-feira, 23/11, às 19h30 (de Brasília)
. Botafogo x São Paulo (Nilton Santos) - segunda-feira, 23/11, às 20h (de Brasília)
. Santos x Grêmio (Morumbis) - segunda-feira, 23/11, às 21h (de Brasília)
. Atlético-MG x Corinthians (Arena MRV) - quarta-feira, 25/11, às 20h (de Brasília)
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