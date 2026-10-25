Goleiro Fernando Muslera comemora defesa Ruano Carneiro / Carneiro Images / Fotoarena

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Romário
Fala, Galera! Esta semana mostrou, mais uma vez, que jogo se ganha dentro do campo, nas quatro linhas, e não de véspera. E que a atitude dos jogadores pode fazer a diferença!
Tivemos dois "Maracanazos". No primeiro, na terça, o Vasco entrou em campo já pensando na final. Ganhar do Boca lá foi fod@, mas tinha o jogo da volta. Os argentinos entraram dando a vida. Abriram logo dois gols. O Vasco só foi acordar depois do intervalo, mas já era tarde. No final, o Boca acabou calando a linda festa da torcida vascaína e jogou água no chope da galera.
Na quarta, em São Paulo, o Flu também se superou. Jogou melhor do que o Palmeiras. Encarou um dos times que dominam o futebol brasileiro atualmente e não baixou a cabeça. Ganhou no tempo normal e acabou perdendo no detalhe, num pênalti que o goleiro mandou bem demais. Saiu de cabeça erguida. Representou demais o espírito tricolor!
Já o Flamengo, pra mim, foi o maior vexame da semana. Em 180 minutos, chutou duas bolas no gol. Uma vergonha! Pegou um time claramente inferior e não se impôs. Ficou achando que iria ganhar do Estudiantes no nome, na força do elenco. Enquanto isso, os argentinos, como sempre, comiam a grama, jogavam, corriam – e batiam. A garra dos caras superou o salto alto dos flamenguistas, essa que é a verdade.
Futebol se ganha no campo, na soma da vontade, da concentração e da qualidade. É o esporte coletivo em que há mais chances de um time inferior tecnicamente superar uma equipe melhor. A semana provou isso!

MEMÓRIAS DO BAIXINHO

America é reconhecido como Patrimônio Histórico do Rio

Pai de Romário, seu Edevair era fanático pelo America - Marcelo Regua/ Agência ODIA
Pai de Romário, seu Edevair era fanático pelo AmericaMarcelo Regua/ Agência ODIA
Galera, o Mecão, que tenho a honra de presidir, foi reconhecido como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O ato tá na Lei nº 11.222/26, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e foi publicada no Diário Oficial no começo de outubro.
Em 122 anos de história do America, esse reconhecimento demonstra o quanto nosso clube é grande, trazendo ainda mais valor e força para a nossa identidade. Aumenta, também, a gigante responsabilidade que temos em dirigir os destinos da instituição, lutando pela preservação e valorização de sua marca, que já se tornou histórica!
Neste momento, não posso deixar de lembrar do meu querido pai, Seu Edevair, fanático pelo Mecão. Eu jogava no Vasco e estava perto de marcar o milésimo gol quando ele declarou: “Se marcar contra o America, ele leva um tapa”. Brincadeira, claro, pois ele torcia muito pela história que eu construía no futebol.
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Goleiro Fernando Muslera comemora defesa
Pai de Romário, seu Edevair era fanático pelo America