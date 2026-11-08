Cristiano Ronaldo elevou o nível do futebol jogado pela seleção portuguesa - AFP

Cristiano Ronaldo elevou o nível do futebol jogado pela seleção portuguesaAFP

Publicado 08/11/2026 05:00

Fala, Galera! Durante a semana, um dos maiores nomes do futebol anunciou aposentadoria da sua seleção. Falo do Cristiano Ronaldo, CR7, com certeza o maior jogador que já vestiu as cores de Portugal.

O cara foi fod@, mesmo. Antes dele, Portugal era aquela seleção razoável, que dava algum trabalho, mas nunca assustava, não conseguia disputar títulos nem ser considerada uma das favoritas. Tudo mudou depois do Robozão. Ele não só elevou muito o nível técnico e de competição do time português, como inspirou futuras gerações de jogadores de seu país. Botou Portugal no mapa da bola, no rol dos campeões. Ganhou a Eurocopa de 2016 e duas Ligas das Nações com a camisa vermelha e verde.

Eu não cheguei a jogar com ele, nem contra. Somos de gerações diferentes. Mas já conversei com vários caras que jogaram, e todos dizem que o portuga é um monstro, mesmo. Além da técnica que soube desenvolver com muito treinamento e dedicação, a parte física dele é algo de absurdo! Era impressionante, por exemplo, ver o quanto que o cara subia pra cabecear a bola em cima dos zagueiros, a maioria mais altos do que ele. Cristiano Ronaldo se superava!

Sempre foi um grande líder, também. Sabia motivar os seus companheiros, e principalmente tinha moral para cobrar deles. Eu sei como jogador funciona, os caras respeitam quem sabe o que está fazendo, quem tem capacidade pra decidir o jogo. Espero que ele consiga ainda jogar por algum tempo e entre para o seleto clube dos mil gols. Chega mais, CR7!



PAPO RETO

Minha despedida não foi fácil

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Por falar em despedida... em abril de 2005, dei adeus à nossa Seleção, num amistoso contra a Guatemala, no Pacaembu. Ganhamos por 3x0 e fiz um dos gols. Joguei por mais dois anos e diminuí o ritmo. Em abril de 2008, aos 41 anos, vestindo a camisa do Vasco, clube do meu primeiro contrato profissional, anunciei a aposentadoria.

“Pensei, repensei e decidi parar. Depois de seis meses sem jogar, está difícil voltar para os jogos oficiais. É hora de dizer ‘parei’. Oficialmente não jogo mais. Parei. Minha fase passou. Tenho consciência de que tudo foi muito divertido.” – falei na época.

Por melhor que tenha sido minha carreira, dizer adeus aos gramados não foi fácil. Mas, como diria o saudoso jornalista João Saldanha, “vida que segue”.

Enfim, eu estava aposentado. E agora? A resposta veio com novo desafio, tornei-me deputado, em 2010, e senador, em 2015. Desde então, já aprovei 34 leis, como autor ou relator, e apresentei mais de quinhentas propostas legislativas, beneficiando a população brasileira e, em especial, a do Rio de Janeiro.

