Romarinho foi eleito para a presidência do América - America/Divulgação

Romarinho foi eleito para a presidência do AméricaAmerica/Divulgação

Publicado 15/11/2026 05:00

Fala, Galera! E não é que meu Mecão foi manchete essa semana? Romarinho, meu filho mais velho e ex-jogador do clube, foi eleito Presidente com grande maioria entre sócios e conselheiros presentes na assembleia em que rolou a eleição.

Não tem jeito, o America tá no sangue da família. Assim como meu pai transmitiu esse amor pra mim, Romarinho e meu neto, Davi, acabaram virando americanos apaixonados. E pra quem não sabe, assim que decidiu parar de jogar, ele se preparou e se planejou para ocupar essa função. Já vinha acompanhando a gestão do clube e participando das reuniões. Assim como eu, leva pra cadeira de presidente a visão do ex-jogador, a ótica de quem esteve lá, dentro das quatro linhas.

Confio muito nele e na sua capacidade de liderar e continuar transformando o clube. Não é fácil comandar um time que, dentro e fora de campo, já foi enorme, mas que hoje enfrenta muitas dificuldades. Conseguimos controlar as dívidas e recolocar o America em competições nacionais depois de quinze anos. Agora, tenho certeza de que Romarinho continuará o trabalho de arrumar a casa e conseguirá o tão esperado acesso pra série A estadual. Já estou na torcida!

Minha experiência como cartola me fez enxergar, com mais clareza, os desafios gigantes que um dirigente de futebol enfrenta no Brasil. Dívidas herdadas, calendário difícil e ainda curto para as equipes de menor investimento, mercado de jogadores cada vez mais caro e muita, muita dificuldade para aumentar receita. É fod@! Dentro das quatro linhas eu sempre conseguia encontrar uma solução. Dependia de mim, muitas vezes. Mas fora delas, o jogo é bem mais complicado. Boa sorte, meu filho! Sangueee!



A americana Maria Adélia





Livro de Aldyr Garcia Schlee tem um conto sobre a magia do manto americano Reprodução da capa

A camisa americana tem um apelo especial. Quem torce por ela é por alma e por amor, não por modinha.

Vejam só: o cara que criou a camisa canarinho da seleção, Aldyr Garcia Schlee, que também foi um grande escritor, escreveu em um dos seus contos sobre a magia do manto americano e a personagem Maria Adélia, que morava sozinha em Airosa Galvão, no interior do Rio Grande do Sul.

Nessa história, quando morreu, encontraram com Maria Adélia uma faixa bordada por ela escrito: “AFC – Supercampeão Carioca de 1946”.

Na verdade, o Fluminense ganhou aquele título, mas a gaúcha e americana Maria Adélia, morreu antes do final do torneio, com a certeza de que o seu time seria supercampeão. Ela conheceu o America só por transmissões de rádio, mas desenvolveu essa paixão distante e sem igual.