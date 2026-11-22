CBF anuncia punição para clubes que atrasam o pagamento dos salários dos atletasStaff Images / CBF
Fair play financeiro é um grande avanço na hora certa
CBF anuncia punições para clubes que atrasarem o pagamento dos salários dos atletas
Fala, Galera! Essa semana a CBF anunciou que, a partir do próximo ano para os clubes da série B e, em 2028 para os clubes da série A, finalmente haverá punição com a perda de pontos para quem atrasar o pagamento dos salários dos atletas, incluindo direitos de imagem e encargos. Achei um grande avanço!
Não dá mais pra gente aceitar o que no passado era comum. Como dizia o Vampeta: o clube finge que paga, e o jogador finge que joga. Essa época do futebol deveria ser profissional, mas só era dentro do campo, acabou.
Outra medida fundamental é a implementação do fair play financeiro, que nada mais é do que ter regras financeiras bem definidas pra todo mundo. Isso traz equilíbrio pra disputa, não pra que todos, clubes e atletas, ganhem igual, não se trata disso.
É sobre cumprir os acordos, pagar as dívidas e não usar o calote como solução para montar supertimes de maneira totalmente artificial.
A verdade é que entrou muita grana nova no futebol brasileiro, com os novos contratos da TV, os patrocínios das bets e os investimentos das SAFs. Mas, em vez disso criar um ambiente mais saudável, com contas equilibradas, rolou exatamente o contrário. Na maior parte dos clubes, as dívidas aumentaram, em vez de reduzir. Justamente porque não tinha regra para punir o devedor recorrente, aquele que diz “devo, não nego, pago quando puder, mas nunca posso…”.
Há um ano, a CBF finalmente criou a agência para gerir o fair play. As regras começaram a valer neste ano, mas já está rolando uma história de clubes querendo adiar as punições. Também falam em pedir ajuda do governo. Aí é fod@. Sou contra!
Na minha carreira enfrentei alguns atrasos nos salários. Naquele tempo, não tinha a fartura de patrocinadores como agora, e era normal a grana não sair no dia acertado.
Em 1997, eu estava no Flamengo, o Renato Gaúcho no Fluminense e o Edmundo estava no Vasco. Teve uma manhã que encontrei os dois na praia de Ipanema reclamando que não tinham recebido de seus clubes. O assunto rendeu e a ESPN até fez uma matéria sobre os “ratos de praia”, jogadores criados na areia de Ipanema. Na brincadeira, combinamos que naquele dia não iríamos aos treinos em nossos clubes, ficaríamos ali tipo “em protesto”. Formamos um ataque demolidor, juntou muita gente e nos divertimos muito. E os salários, claro, foram pagos.
ROMARIO
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