Rio - Lecaros fica no Botafogo. O negócio entre o Glorioso e o Avaí estava alinhando, mas acabou não tendo desfecho positivo. Segundo um membro da diretoria do Leão, a divisão dos direitos econômicos após empréstimo foi o empecilho nas tratativas. As informações são do Dia.

O atacante seria emprestado até o fim do ano ao Avaí, quando encerra seu contrato com o Botafogo. No entanto, não foi houve acordo sobre a divisão dos direitos econômicos após o empréstimo.

No Botafogo, Lecaros é um dos nomes na lista de dispensas. O peruano não manifestou o desejo de sair, mas saiu dos planos de Marcelo Chamusca para as partidas desse início de temporada. O atacante tem sondagens de clubes das Séries A e B.



Conforme apurado pela reportagem, Claudinei Oliveira, técnico do Avaí, chegou a ligar para Lecaros para intensificar o interesse na contratação por empréstimo. De olho no mercado, o clube catarinense busca jogadores de lado de campo para a disputa da Série B.

Sem espaço no Botafogo, Lecaros não atuou nesta temporada. Contratado no início do ano passado, o atacante disputou 14 jogos e não marcou nenhum gol. O jogador estava livre no mercado, mas custou R$ 1,4 milhão ao Glorioso por conta de uma barreira de idade imposta pela Fifa.