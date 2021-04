Rogério Ceni e titulares estão de volta ao Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 06/04/2021 16:18 | Atualizado 06/04/2021 16:24

O Flamengo definiu o planejamento dos dias que antecedem a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no domingo, às 11h, no Mané Garrincha. Para se preparar para buscar o bicampeonato, o Rubro-Negro traçou a semana da seguinte forma:

- Folga hoje (terça-feira);

- Quarta-feira: treino às 15h;

- Quinta-feira: treino às 9h;

- Sexta-feira: treino às 9h;

- Viagem para Brasília na sexta;

- Treino no sábado no CT do Brasiliense;

- Domingo: jogo contra o Palmeiras e retorno ao Rio após a partida.

O departamento médico terá poucos dias para recuperar Pedro a tempo para a decisão de domingo. O atacante sofreu uma lesão muscular de 'grau 2' no dia 24 de março na coxa esquerda. Desde então, o jogador faz tratamentos intensivos no Ninho do Urubu, mas as chances de ficar à disposição de Rogério na decisão da Supercopa são pequenas.

Nesta terça-feira, dia de folga para o elenco, Pedro foi ao Ninho do Urubu e fez tratamento no local da lesão. Para conseguir jogar, o atacante precisa fazer o trabalho de transição e também participar da atividade com os demais jogadores em um curto espaço de tempo (cinco dias).

O lateral Matheuzinho tem uma situação mais otimista. Com lesão de grau 1 sofrida no dia 27 de março, o prazo era de dez a quinze dias de recuperação. Mas, na última semana, o jogador apareceu fazendo trabalhos com a fisioterapia no campo.

Pedro e Matheuzinho são considerados reservas atualmente, mas são jogadores que costuma ser acionados durante os jogos e são considerados peças fundamentais no time de Rogério Ceni, sobretudo o atacante, que já tem 24 gols com a camisa rubro-negra.