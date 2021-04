Manoel durante treinamento do Cruzeiro Foto: Bruno Haddad/ Cruzeiro

Por Venê Casagrande

Publicado 10/04/2021 11:57 | Atualizado 10/04/2021 12:52

Belo Horizonte, Minas Gerais - O zagueiro Manoel está fora do clássico contra o Atlético-MG neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Mineiro. Neste sábado, pela manhã, o jogador conversou com a diretoria da Cruzeiro e pediu para deixar o clube. O destino do atleta deve ser o Fluminense.