Jean em ação pelo Boavista Divulgação Boavista

Por Venê Casagrande

Publicado 13/04/2021 17:04

O Goiás está no mercado em busca de reforços para a temporada 2021 e definiu um alvo no Rio de Janeiro. Trata-se do lateral-esquerdo Jean, do Boavista, destaque do Campeonato Carioca 2021 e eleito o melhor jogador da posição no Estadual de 2020.

Segundo apurou a reportagem, o Esmeraldino oficializou proposta aos representantes de Jean nesta semana e deseja ter o lateral-esquerdo de forma definitiva, com contrato de dois anos. Os empresários e o jogador gostaram da oferta, mas a liberação no Boavista n]ao será uma negociação fácil. O clube de Saquarema deseja receber uma compensação financeira.

Publicidade

O atual vínculo de Jean com o Boavista vai até dezembro deste ano. A partir do meio do ano, o jogador ficará livre para assinar pré-contrato com outro clube. Porém, pelo bom relacionamento dos empresários do atleta com o Verdão de Saquarema, tal atitude não será tomada, e as conversas serão conduzidas da melhor maneira para todas as partes.

Jean tem 26 anos e surgiu no futebol profissional em 2015 pelo Botafogo. Passou pelo Botafogo-SP, Oeste e chegou ao Boavista em 2017. Em 2018 foi emprestado ao Audax Rio e em 2020 foi cedido ao Paraná, também por empréstimo, onde fez a sua melhor temporada: 34 jogos e dois gols.

Publicidade

Neste ano, Jean é titular absoluto no Boavista e já tem 11 partidas, sendo todas como titular. No Carioca, foram nove confrontos, três gols e duas assistências.