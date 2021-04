Palmeiras' captains, Paraguayan Gustavo Gomez (C) and Felipe Melo, celebrate with a trophy after winning the Copa Libertadores football tournament by defeating Santos in the all-Brazilian final match at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on January 30, 2021. (Photo by Silvia Izquierdo / POOL / AFP) AFP

Por Venê Casagrande

Publicado 14/04/2021 12:50 | Atualizado 14/04/2021 12:52

Rio - Titular absoluto e capitão do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez esteve muito perto de defender o Flamengo. Antes de acertar com o clube paulista, o jogador tinha acerto encaminhado com o Rubro-Negro, que voltou atrás e desistiu da contratação. Empresário do atleta, André Cury contou detalhes da negociação.

"O Gustavo Gómez era do Flamengo. Faltaram pequenos detalhes para concretizar a negociação. Em seguida, liguei para o Fred Luz, que era o diretor. Mas ele disse que o jogador não interessava mais. Depois disso, ofereci o jogador ao Palmeiras", prosseguiu.

Publicidade

"O Flamengo teve dois zagueiros sensacionais na mão. Um é o Gustavo Gómez e o outro também é paraguaio, que joga no América-MEX (Bruno Valdez). O jogador estava com tudo certo para vir para o Flamengo, mas disseram que não tinha dinheiro e contrataram o zagueiro Donati", concluiu André Cury.



Confira a entrevista:

Publicidade

Ídolo do Palmeiras, Gustavo Gómez coleciona títulos e vive grande momento na carreira. Pelo Alviverde, o zagueiro conquistou o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Além disso, o defensor de 27 anos também é capitão da seleção paraguaia e uma das esperanças para o país voltar a disputar uma Copa do Mundo.