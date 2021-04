Vélez e Flamengo se enfrentam nesta terça Arte Lance!

Por Venê Casagrande

Publicado 20/04/2021 16:53 | Atualizado 20/04/2021 17:12

O Flamengo estreia na Libertadores 2021 nesta terça-feira contra o Vélez, às 21h30, no estádio José Amalfitani, na Argentina. Como acontece antes dos jogos da competição, a Conmebol, entidade responsável pela organização do torneio, se reuniu com membros das diretorias dos times para definir alguns protocolos da partida, como chegada das delegações ao palco do duelo e cores de uniformes.

A reportagem teve acesso ao documento que foi assinado por Vélez, dono da casa, Flamengo e Conmebol. A informação é que o time argentino jogará da seguinte forma:

Publicidade

VÉLEZ:

Goleiros: camisa e calção azul, e meião branco.

Publicidade

Jogadores de linha: camisa branca, calção preto e meião branco.

O Flamengo, portanto, foi autorizado e poderá utilizar o tradicional uniforme:

Publicidade

FLAMENGO:

Goleiros: camisa, calção e meião na cor preta (em um tom que parece cinza na imagem).

Publicidade

Jogadores de linha: camisa rubro-negra, calção branco e meião rubro-negro.

*A equipe de arbitragem terá camisa amarela, calçao preto e meião preto, com detalhes amarelos.

Publicidade

Vélez e Flamengo estão no Grupo G da Libertadores, que ainda conta com LDU, do Equador, e Unión La Calera, do Chile. LDU e La Calera irão se enfrentar nesta quarta-feira, às 23h (de Brasília), no estádio Nicolás Chahuán Nazar.