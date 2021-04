Rogério Ceni ao lado de Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 23/04/2021 13:49

Rio - No treino desta sexta, o último antes do duelo do Flamengo com o Volta Redonda, no Maracanã, Rogério Ceni mesclou o time titular na atividade tática. A reportagem do Jornal O Dia apurou quais foram as novidades na atividade da véspera da partida válida pelo Campeonato Carioca.

A zaga do Flamengo foi formada por Gustavo Henrique e Bruno Viana. Com isso, Willian Arão voltou ao meio-campo. Além dele, João Gomes também foi testado como titular. Na lateral direita, Matheuzinho ganhou espaço. O técnico manteve a dupla de ataque formada por Gabigol e Bruno Henrique. Além disso, Diego Alves seguiu como titular no gol.



O Flamengo encara o Volta Redonda neste sábado, às 19 horas, em partida que pode valer o título da Taça Guanabara. O Rubro-Negro fatura a taça com uma vitória, o mesmo acontece com o Voltaço. Em caso de empate, a equipe da Gávea perde a chance de ser campeã e o Volta Redonda terá que secar o Fluminense, que encara o Madureira, no domingo, para comemorar.