Euder pelo Flamengo Arquivo Pessoal

Por Venê Casagrande

Publicado 27/04/2021 18:53

O planejamento do Flamengo a longo prazo envolver a utilização de jovens promessas no elenco principal. Um deles é Euder, de 16 anos, joia das categorias de base do clube. O clube se movimentou e assinou contrato de três anos com o meia, com multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros, 325 milhões de reais pelo cotação atual.

Além disso, Euder foi procurado pela Adidas, fornecedora de material esportivo do Flamengo, para acertar uma parceria, algo que sustenta ainda mais o status do meia de jogador promissor.

"É um sonho, né? Foi tudo muito rápido, mas estou muito feliz pelo projeto que o Flamengo me ofereceu. Agradeço muito a confiança que o clube está depositando em mim. Agradeço muito a Deus, à minha família e ao meu empresário. Estou realizando um sonho de vestir essa camisa, e espero chegar ao profissional e escrever meu nome na historia desse clube gigante", disse Euder, sobre a assinatura de contrato com o Flamengo.

Euder chegou ao clube no ano passado e disputou a Copa do Brasil Sub-17 pelo Flamengo. O Rubro-Negro carioca tem 60% dos direitos econômicos do meia e o restante pertence ao Sport, clube que defendeu antes de chegar ao Ninho do Urubu.