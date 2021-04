O lateral João Lucas estava na mira do Cuiabá, mas diretoria desistiu do negócio Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 29/04/2021 20:36

O Flamengo está próximo de acertar a saída de mais um jogador ao Cuiabá. Depois de Pepê, que foi em definitivo, o lateral-direito João Lucas está próximo de ser emprestado ao Dourado até dezembro.

Segundo apurou a reportagem, o Rubro-Negro encaminhou o contrato ao Cuiabá e aguarda o retorno do documento assinado para formalizar a ida de João Lucas. A proposta aceita foi de empréstimo até dezembro, com o Dourado arcando o salário integral, sem opção de compra e taxa de vitrine de 10% caso o atleta seja vendido durante o vínculo de empréstimo.

Como o atual vínculo de João Lucas com o Flamengo vai até dezembro, mesmo prazo do empréstimo, a diretoria decidiu por renovar com o jogador por mais um ano, indo até dezembro de 2022, para não correr o risco de perdê-lo de graça ao término da temporada.

O Flamengo é dono de 60% dos direitos econômicos de João Lucas e o Bangu, ex-equipe do jogador, tem o restante (40%). Pelo Rubro-Negro, foram apenas 19 jogos desde a sua chegada, no primeiro semestre de 2019. Sem espaço, o lateral é pouco aproveitado por Rogério Ceni.