Por Venê Casagrande

Publicado 05/05/2021 18:47 | Atualizado 05/05/2021 18:48

O Departamento Médico do Flamengo pode ganhar mais dois integrantes nesta quinta-feira. Diego Alves e Renê, que sentiram dores musculares na vitória sobre a LDU, na última terça-feira, farão exames médicos para saber a gravidade do problema físico.

O problema de Diego Alves foi no mesmo local da última lesão, na paste anterior da coxa direita, no dia primeiro de fevereiro, que tirou o goleiro da reta final do Brasileirão 2020. O camisa 1 rubro-negro tem sofrido com problemas físicos nos últimos meses.

Já Renê não é um jogador que costuma se machucar, mas teve o problema na parte posterior da coxa direita nos minutos finais do jogo contra a LDU após dar um arranque e sentir "fisgada" no local.

Nos primeiros 50 dias de temporada 2021 (começou no meio de março), o Flamengo já teve quatro jogadores no Departamento Médico (Pedro, Matheuzinho, Gerson e Rodrigo Caio) e pode ter mais dois, Diego Alves e Renê.