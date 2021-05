Maracanã Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 12/05/2021 17:23

A possibilidade de presença de público nas finais do Carioca, entre Flamengo e Fluminense, para 30% da capacidade do Maracanã, ainda existe. Em reunião nesta quarta-feira, com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, o Rubro-Negro, como adiantou o Jornal O Dia na última terça-feira, apresentou postura favorável, mas contou com a resistência do Tricolor, da Prefeitura e Botafogo e Vasco, clubes que disputarão a decisão da Taça Rio.

No encontro virtual, Cacau Cotta, Diretor de Relações Externas do Flamengo, durante o seu argumento para defender a liberação de 30% do Maracanã, soltou que "pontos de entretenimento já estão abertos a público. Por que estádio não pode?". Mesmo assim, o Fluminense, representado por Marcelo Ramos, votou contra, mas não deu muitas justificativas.

Publicidade

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura manteve a postura: "O Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, que suspende temporariamente a presença de público em estádios e ginásios esportivos, está em vigor". E afirmou que, "portanto, competições esportivas podem ser realizadas, porém sem público presente".

O Flamengo sabe que dificilmente terá a vontade atendida, mas continuará se posicionando a favor do retorno do público, pois entende que é possível fazer com segurança e não expor as pessoas ao perigo durante a pandemia da Covid-19.

Publicidade

Um novo encontro vai acontecer nesta quinta-feira, às 14h. Procurado, o Flamengo não irá se manifestar oficialmente.