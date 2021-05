Havan exibirá marca na manga da camisa do Flamengo Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 12/05/2021 18:57

O Flamengo acertou parceria com a Havan, e a empresa irá estampar a marca na manga da camisa do uniforme do time profissional masculino até dezembro. A reportagem apurou os detalhes do contrato entre as partes que será enviado ao Conselho Deliberativo do clube para aprovação dos conselheiros.

A Havan pagará ao Flamengo o valor fixo de R$ 6.315.789,48 (não há possibilidade de o valor aumentar por conta de metas) por sete meses e meio de contrato. O montante será quitado em seis parcelas iguais:

R$ 1.052.631,58 em 30/05

R$ 1.052.631,58 em 30/06

R$ 1.052.631,58 em 30/07

R$ 1.052.631,58 em 30/08

R$ 1.052.631,58 em 30/09

R$ 1.052.631,58 em 30/10

Além disso, o designe da Havan na camisa do Flamengo ficará da seguinte forma:



- Serão duas aplicações (duas palavras "Havan") na vertical, sendo uma na parte da frente e outra na parte de trás da manga.



- Na camisa rubro-negra, a cor da marca da empresa será branca. Na camisa branca, a cor da aplicação será preta.

O Conselho Financeiro do Flamengo ainda analisará o contrato e enviará ao Conselho Deliberativo para que haja votação. Nesta semana, os Conselheiros aprovaram a parceria do Rubro-Negro com Mercado Livre, que exibe a marca na parte de trás da camisa.