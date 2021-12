Rafael Navarro - Venê Casagrande

Rafael NavarroVenê Casagrande

Publicado 21/12/2021 09:30

Rio - O atacante Rafael Navarro, de 21 anos, embarcou nesta terça-feira para São Paulo para realizar exames médicos no Palmeiras, seu novo clube. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia no Aeroporto Santos Dumont, o ex-jogador do Botafogo falou sobre o sentimento de fechar com o atual campeão da Libertadores e se despediu dos torcedores alvinegros.

"Estou muito feliz com a oportunidade, não só eu como a minha família. Agora é aproveitar a oportunidade nesse novo clube. Eu amo muito o Botafogo, os torcedores, é a minha casa. Espero um dia voltar", afirmou.

Após realizar exames no Verdão, o atacante irá retornar ao Rio de Janeiro para curtir o restante das férias e irá se apresentar ao Palmeiras em janeiro. Navarro fechou com o clube paulista um contrato de cinco anos.

Navarro tem 21 anos e se destacou pelo Botafogo na temporada 2021, sendo o principal homem no acesso à Série A. Em 48 jogos no ano, ele marcou 16 gols e deu dez assistências. Antes de chegar ao Alvinegro, ainda no Sub-20, ele fazia parte do Atlético-GO, que era dono de 50% dos direitos econômicos, mas como o atleta não estendeu o vínculo, o Dragão "perdeu" o percentual.