Wallison, destaque da Ponte PretaReprodução

Publicado 19/11/2022 17:41

O nome do meia Wallison, da Ponte Preta, está sendo especulado no Flamengo quase que diariamente. Com isso, a torcida rubro-negra fica animada com uma possível chegada do atleta ao Ninho, mas o presidente da Macaca deu um banho de água fria nos torcedores que estavam ansiosos por essa contratação.

Em contato com esta Coluna, o mandatário da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, abriu o jogo e falou sobre a situação pela primeira vez desde quando a história começou.

"Posso garantir que, em nenhum momento, o Flamengo me procurou ou fez qualquer proposta por ele (Wallison). Nem o jogador e nem o empresário dele me procuraram para falar que o Flamengo fez oferta. Posso garantir que hoje não tem nada de Flamengo. Teve (proposta de outros clubes). Dois times da Série A fizeram proposta, mas não vou falar os nomes para não criar um clima de leilão."

No lado do Flamengo, segundo uma fonte da reportagem, o discurso é o mesmo. Não tem interesse e muito menos proposta neste momento.

"Com todo respeito ao jogador. Nada contra o jogador, mas essa história é coisa de louco. Não procede não."

Com 25 anos e destaque da Ponte Preta, Wallison tem contrato longo com o time de Campinas que vai até 2027.