Rato em almoço com os seus representantesReprodução

Publicado 08/12/2022 17:50 | Atualizado 08/12/2022 17:52

Fim da novela envolvendo o futuro de Wellington Rato. O São Paulo venceu a concorrência de Fortaleza e fechou a contratação do meia-atacante junto ao Atlético-GO. Os clubes vão iniciar a troca de documentos para que o jogador viaje e realize exames médicos para poder assinar contrato com o Tricolor válido por três temporadas.

Para contratar Wellington Rato, o São Paulo fez mais de uma oferta para convencer Atlético-GO a fazer negócio. A última proposta apresentada foi de R$ 4,5 milhões por 100% dos direitos econômicos, com pagamento de forma parcelada.

O que dificultou foi que o Dragão tinha em mãos uma oferta do Fortaleza com números maiores (R$ 5 milhões) e condição de pagamento melhor (à vista). O Vasco também queria o jogador, mas não apresentou oferta. Então, a vontade do jogador prevaleceu demais.

A reportagem entrou em contato com Wellington Rato para entender os motivos que o fizeram a querer se transferir para o Tricolor, e o atleta mencionou ídolos do clube que hoje estão trabalhando no dia a dia da equipe:

"Fiquei muito honrado por clubes tão tradicionais terem se empenhado na tentativa de me contratar. No entanto, sempre tive o sonho de atuar pelo São Paulo. Algo antigo. A possibilidade de trabalhar com Rogério Ceni (atual treinador do São Paulo), com o Muricy (dirigente do Tricolor), também pesou decisivamente na escolha."

O martelo foi batido pelo jogador após uma reunião realizada ontem com os seus representantes, Renan Coelho e Thiago Rocha, no Rio de Janeiro (veja na foto da capa). Inclusive, o próprio Wellington Rato conversou com Adson Batista, presidente do Atlético-GO, que cedeu e topou fechar negócio com o São Paulo. A preferência era o Fortaleza pela proposta, mas o desejo do atleta pesou.

Com 30 anos, Rato se destacou pelo Atlético-GO, mesmo com a queda da equipe para a Série B. Em 70 jogos neste ano, marcou 15 gols, deu sete assistências e foi destaque em vários duelos do Dragão.