Torcedora da Inglaterra - Reprodução / Twitter

Torcedora da InglaterraReprodução / Twitter

Publicado 21/11/2022 13:37 | Atualizado 21/11/2022 13:39

Rio - A Copa do Mundo está apenas começando e, apesar das regras rígidas no Catar, os turistas que foram ao país por conta da competição tentam manter a empolgação.

Fanática de selección de #Inglaterra muestra sus cenos en #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/utc5zCTRqc — viralesymas (@viralesymas2) November 20, 2022



O problema (ou não) é que algumas vezes há um exagero na hora de comemorar. Antes da partida entre Irã e Inglaterra, por exemplo, uma torcedora foi vista fazendo topless, após ser incentivada por outros adeptos. O problema (ou não) é que algumas vezes há um exagero na hora de comemorar. Antes da partida entre Irã e Inglaterra, por exemplo, uma torcedora foi vista fazendo topless, após ser incentivada por outros adeptos.

A cena não é inédita no mundo do futebol. Situações semelhantes foram vistas em outras ocasiões para torcer por seus times.



A boa notícia para a torcedora é que a Inglaterra começou muito bem a Copa do Mundo e goleou por 6 a 2.