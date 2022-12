Daiane Tomazoni - Reprodução / Instagram

Publicado 07/12/2022 10:00

Rio - A musa do OnlyFans, Daiane Tomazoni, continua na missão de enviar um "nude" para jogadores da seleção brasileira que marcarem gols na Copa do Mundo. Ela afirmou que Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá receberam um presentinho, por conta dos gols marcados contra a Coreia do Sul.

"Assim como no caso do Casemiro, não vou revelar quem visualizou ou não a foto. É um segredinho nosso, contar estragaria a brincadeira", afirmou em entrevista ao portal "Splash", do "UOL".

Além de enviar fotos para jogadores, Daiane Tomazoni também presenteia alguns fãs. Ela criou um grupo no Telegram e a cada gol brasileiro na Copa do Mundo, ela publica um "nude" para fazer a alegria dos torcedores comuns.