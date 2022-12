Rei Mohammed VI, do Marrocos - Foto: Divulgação/Real Federação Marroquina de Futebol

Publicado 16/12/2022 17:24

A importância da campanha histórica de Marrocos na Copa do Mundo de 2022 foi reconhecida pela realeza do país africano. Após a derrota para a França por 2 a 0, o Rei Mohammed VI ligou para conversar com o técnico Walid Regragui e com o capitão da equipe, Romain Saïss. A informação foi dada pela própria Real Federação Marroquina de Futebol.

Vale lembrar que Marrocos se tornou tanto a primeira seleção árabe quanto a primeira seleção africana a chegar até a fase semifinal de uma Copa do Mundo.Na conversa, segundo informou a Federação, o Rei "destacou o treinador, os jogadores e todos os componentes da seleção nacional, com muitos elogios aos seus ilustres feitos durante o Mundial".





Sua Majestade, como é chamado, também elogiou Regragui por ter, em poucos meses, conseguido "formar uma equipe de jogadores com coesão e espírito de luta". O Rei Mohammed VI ainda ressaltou que os Leões do Atlas também homenagearam o povo marroquino.

Na conversa com o capitão Romain Saïss, Sua Majestade manifestou votos por uma rápida recuperação da lesão sofrida durante a competição e o parabenizou por sua liderança. Ele também pediu para o zagueiro transmitir "suas calorosas felicitações a toda a equipe".

Em tempo: apesar da eliminação, a campanha de Marrocos ainda pode conquistar mais um feito inédito. Os Leões do Atlas voltam a campo neste sábado, às 12h (de Brasília), para enfrentar a Croácia no Estádio Khalifa Internacional. Quem vencer conquistará o terceiro lugar do Mundial do Catar.