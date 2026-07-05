Primeiro jogo das quartas definido e mais: o resumo do 24º dia de Copa
Marrocos e França vencerem no sábado (4) avançaram no Mundial
Por O Dia
Marrocos venceu o Canadá por 3 a 0 e avançou na Copa do Mundo
Paul Ellis / AFP
A França venceu o Paraguai por 1 a 0 e vai enfrentar Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo
William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Mbappé fez o gol da vitória da França sobre o Paraguai. Ele soma 19 na história do torneio e está a um de igualar o recorde de Messi
William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Hervé Renard anunciou que está deixando a seleção da Tunísia, eliminada na fase de grupos. O técnico comandou a equipe apenas nos jogos de segunda e terceira rodada, contra Japão e Holanda, respectivamente