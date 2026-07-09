Patrick Berg balançou a rede contra o Brasil, mas o gol foi anuladoTimothy A. Clary / AFP

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - Jogador da seleção norueguesa, Patrick Berg admitiu que vê uma semelhança com o ator Simon Baker, que interpretou Patrick Jane na série 'O Mentalista'. Ele ganhou destaque nas redes sociais não só pelo futebol na Copa do Mundo, mas também por comparações com personagem.
"Na verdade, eu vejo a semelhança. Acho que não é a pior comparação que poderiam fazer. Fico feliz com isso", disse Patrick Berg, em vídeo publicado pelo perfil da seleção norueguesa.
 
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A Noruega, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo, vai enfrentar a Inglaterra nas quartas de final. As duas seleções vão medir forças no sábado (11), a partir das 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.