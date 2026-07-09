Patrick Berg balançou a rede contra o Brasil, mas o gol foi anulado - Timothy A. Clary / AFP

Patrick Berg balançou a rede contra o Brasil, mas o gol foi anuladoTimothy A. Clary / AFP

Publicado 09/07/2026 15:45

Estados Unidos - Jogador da seleção norueguesa, Patrick Berg admitiu que vê uma semelhança com o ator Simon Baker, que interpretou Patrick Jane na série 'O Mentalista'. Ele ganhou destaque nas redes sociais não só pelo futebol na Copa do Mundo , mas também por comparações com personagem.

"Na verdade, eu vejo a semelhança. Acho que não é a pior comparação que poderiam fazer. Fico feliz com isso", disse Patrick Berg, em vídeo publicado pelo perfil da seleção norueguesa.

A Noruega, que eliminou o Brasil da Copa do Mundo, vai enfrentar a Inglaterra nas quartas de final. As duas seleções vão medir forças no sábado (11), a partir das 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.