Classificação e atuação da Espanha marcam o dia na Copa do Mundo
A Fúria venceu a França por 2 a 0 e avançou à decisão da Copa do Mundo
Por O Dia
A Espanha tem apenas um título e buscará ser bicampeã do mundo. Na final, enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina
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A França, que viu a Espanha ser dominante, não conseguiu ter aquela atuação que encantou ao longo da Copa do Mundo. Os Bleus vão disputar o terceiro lugar
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Vários torcedores foram às ruas para festejar os jogadores da Suíça. A seleção do país europeu foi eliminada para a Argentina nas quartas de final
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Balogun admitiu que a polêmica sobre a expulsão afetou a seleção dos EUA
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Ele foi expulso contra a Bósnia, pela fase 16-avos de final. No entanto, uma decisão da Fifa permitiu que ele fosse a campo contra a Bélgica nas oitavas de final. O país europeu venceu os americanos por 4 a 1