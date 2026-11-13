Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027 - Divulgação/ Conmebol

Estádio do Maracanã receberá nove jogos da Copa do Mundo feminina de 2027Divulgação/ Conmebol

Publicado 13/11/2026 14:07

1º de dezembro, às 10h (de Brasília), com uma primeira etapa que seguirá até o dia 8. Esse início ocorrerá ainda sem a definição dos jogos, já que o sorteio dos grupos acontece no dia 11, no Rio.

A Fifa abrirá a venda de ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 , no Brasil, em, com uma primeira etapa que seguirá até o dia 8. Esse início ocorrerá ainda sem a definição dos jogos, já que o

jogos avulsos, mas também para três pacotes específicos de ingressos para o Mundial, com custo a partir de R$ 30, exclusivamente pela internet (

Esta primeira etapa da comercialização será para, com custo a partir de R$ 30, exclusivamente pela internet ( site oficial da Fifa ) e por ordem de chegada. Eles ficarão disponíveis enquanto houver disponibilidade na cota reservada para essa fase.

"O Brasil está se preparando para receber mais uma vez o melhor do futebol mundial. Seja para acompanhar o Brasil, fazer de um estádio a sua casa ou criar a própria jornada pela competição, queremos que os torcedores tenham a flexibilidade de viver este torneio da maneira que for mais significativa para eles", afirmou a diretora executiva de futebol feminino da Fifa, Dame Bareman.



Os pacotes de ingressos para a Copa do Mundo Feminina



A entidade ainda não detalhou quais serão os valores, que terão variação de acordo com as cidades-sede. As opções de pagamento serão cartão de crédito, débito e Pix, com opções de meia-entrada, assim como gratuidade para menores 2 anos.



Os torcedores que quiserem acompanhar os três jogos do Brasil na fase de grupos poderão adquirir o 'Passaporte Seleção Brasileira'. Neste caso, os valores são a partir de R$ 205, na categoria 3, para o Jogo de Abertura, no Maracanã (24 de junho de 2027), da segunda rodada, em São Paulo (29 de junho), e da terceira, em Brasília (4 de julho).



Outra alternativa é o 'Passaporte Arena', que reúne todos os jogos realizados em um mesmo estádio até as quartas de final. Segundo a Fifa, o formato representa uma economia de 27% em relação à compra individual dos ingressos para os mesmos confrontos.



A terceira possibilidade é o 'Passaporte Flex'. Nesse modelo, o comprador escolhe três partidas elegíveis para compor um pacote personalizado. A definição pode incluir um jogo do Brasil na fase de grupos ou uma semifinal, mas não contempla a final nem a disputa pelo terceiro lugar.



Como comprar



A venda acontecerá pelo endereço fifa.com/tickets. A entidade recomenda que os torcedores evitem intermediários, páginas em redes sociais e plataformas que não sejam oficiais. Antes da abertura das vendas, também é necessário criar uma FIFA ID e registrar o interesse no portal.



Os valores serão cobrados em reais e já incluem impostos. A legislação brasileira também será aplicada à venda de meia-entrada para os públicos com direito ao benefício.



Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida poderão solicitar ingressos de acessibilidade desde o início da operação. Haverá espaços destinados a usuários de cadeira de rodas, assentos extralargos e, quando previsto, a possibilidade de adquirir entrada para um acompanhante.



Após o sorteio dos grupos, quando forem definidos os confrontos e confirmados os horários das partidas, haverá uma janela exclusiva para clientes da bandeira Visa. Além disso, outras duas fases de venda estão programadas para o público em geral, caso haja ingressos disponíveis.



Estádios e cidades da Copa de 2027

- Beira-Rio (Porto Alegre): 6 jogos da fase de grupos + 1 jogo das oitavas de final



- Mané Garrincha (Brasília): 6 jogos da fase de grupos + 1 jogo das oitavas de final



- Arena Fonte Nova (Salvador) : 6 jogos da fase de grupos + 1 jogo das oitavas de final



- Mineirão (Belo Horizonte): 6 jogos da fase de grupos + 1 jogo das oitavas de final + 1 jogo das quartas de final



- Arena Pernambuco (Recife): 6 jogos da fase de grupos + 1 jogo das oitavas de final



- Arena Castelão (Fortaleza): 6 jogos da fase de grupos + 2 jogos das oitavas de final + 1 jogo das quartas de final



- Arena Itaquera (São Paulo): 6 jogos da fase de grupos + 1 jogo das oitavas de final + 1 jogo das quartas de final + 1 jogo da semifinal + disputa pelo terceiro lugar



- Maracanã (Rio): partida de abertura + 5 jogos da fase de grupos + 1 jogo das quartas de final + 1 jogo da semifinal + final