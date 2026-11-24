Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina - Samara Moumei / CBF

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira femininaSamara Moumei / CBF

Publicado 24/11/2026 14:08

A seleção brasileira feminina sofreu cinco cortes em relação à convocação inicial para os últimos amistosos do ano. Treinador da equipe, Arthur Elias vai precisar fazer algumas alterações no que havia pensado inicialmente em seu planejamento, que já está focado na Copa do Mundo de 2027 . O torneio internacional terá, de forma inédita, o Brasil como anfitrião.

A convocação aconteceu no dia 10 de novembro e, desde então, foram cinco alterações, sendo quatro em decorrência de alguma questão física. Por outro lado, a goleira do Corinthians Lelê foi cortada por problemas pessoais que não foram divulgados. Para o seu lugar, Thaís Lima, do Benfica, foi chamada.

Outra goleira também foi desconvocada: Lorena do, Kansas City Current. Ela sofreu uma fascite plantar no pé esquerdo, dando lugar a Camila, do Cruzeiro. A lateral do Paris Saint-Germain, Isabela, abriu espaço para a jovem atacante Tainá Maranhão, do Palmeiras, por conta de uma lesão muscular sofrida contra o Chelsea na Liga dos Campeões.

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Evelin Bonifácio, do Santos, foi chamada para substituir aveterana Bia Zaneratto, do Palmeiras, que também teve um problema muscular, mas já está em recuperação. Por fim, a artilheira do Brasil em 2026, Marília, ficou de fora por conta de uma dor na porção anterior de sua coxa esquerda. Então, Gabi Portilho passou a figurar entre as 28 convocadas.

Amistosos da Seleção

O Brasil já conhece os dois últimos compromissos deste ano. A Canarinho entra em campo para enfrentar o Japão, em solo asiático. O primeiro encontro será no dia 29 de novembro, às 1h55 (de Brasília), no Edion Peace Wing, em Hiroshima. O segundo duelo também será no dia 5 de dezembro, mais especificamente no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

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Mesmo com a Seleção feminina não jogando mais em território nacional neste ano, o desejo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é que todos os amistosos de 2027 sejam no país. Essa ideia faz parte de uma estretégia da entidade com intuito de aproximar o público à modalidade feminina e aderir o máximo de apoiadores para a Copa do Mundo.

Inclusive, já existem negociações para os estádios que podem receber essas partidas. São eles: Maracanã, Mané Garrincha, Fonte Nova, Mineirão, Arena da Amazônia e Mangueirão. Por outro lado, ainda não há nenhum adversário confirmado, mas o desejo seria que fossem equipes com grandes diferenças táticas entre seus estilos de jogo e que também apresentassem um nível de enfrentamento razoável.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria