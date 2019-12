Natais distintos no Rio

A árvore de Natal do rubro-negro estará farta: Carioca, Brasileiro e Libertadores. O melhor presente não veio (o Mundial foi para Liverpool), mas há muito o que se comemorar no Natal do Flamengo. E, pelo andar do trenó, mais Natais serão assim. No Vasco, no Fluminense e no Botafogo, o maior sofrimento já passou e os três clubes têm boas coisas a se enxergar para 2020. No Cruzmaltino, nada de reforços, renovações e os salários seguem atrasados, mas o planejamento foi desenhado. No Tricolor, a diretoria pagou a todos e vai reconstruir um clube sucateado. Há futuro. No Alvinegro, a expectativa é de que o projeto clube-empresa comece novos rumos, mas, até agora, com Valentim no comando, reforços duvidosos e poucas mudanças. Desejo um feliz Natal para todos e que em 2020 possamos comemorar o sucesso do futebol carioca, não o de um time só.

O ÚNICOS ERROS DO MISTER

Jorge Jesus teve um ano brilhante e deu um choque de realidade no futebol brasileiro. Doa a quem doer, ele foi quase perfeito em tudo o que se propôs a fazer e mostrou que há um atraso enorme em nosso país. Para não dizer que ele foi impecável em tudo, até porque nem Jesus agradou a todos, as saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro foram os erros isolados e cruciais do ano do Mister. Nem sempre parece, mas esses dois resolvem o tempo todo. Craques não saem em finais. Principalmente de Mundial.





A CAMINHADA CONTINUA

O Fluminense está próximo de conseguir a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos após um belo acordo costurado pelo presidente Mário Bittencourt junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Significa que o Tricolor vai poder voltar a fazer acordos públicos, fazer parte de projetos incentivados como investimentos em projetos olímpicos e no CT em Xerém. Mais um grande passo. Uma grande fase!





BOM NOME PARA O ALVINEGRO

Felipe Vizeu é o alvo do Botafogo para a camisa 9. Lembrei neste ano que o clube sofreu muito com poucos gols e, apesar dos jovens até aparecerem em alguns momentos, o Alvinegro precisa de um homem-gol que decida jogos e faça o time somar pontos. Vizeu não é nenhum craque, mas pode entregar isso ao time de General Severiano. Me agrada e já sabe como é vestir uma camisa pesada.





