Fred não é um jogador. É um símbolo

Muitos são contra o possível retorno de Fred ao Fluminense. Aos 36 anos, é claro que ele não é mais aquele atacante que fez história no Tricolor. Porém, é justamente por tudo o que conquistou que as portas estão abertas. O camisa 9 chegou ao clube em 2009 e foi o principal jogador da arrancada contra o rebaixamento. Em 2010, campeão brasileiro. Em 2012, repetiu o feito e ainda foi o artilheiro do Brasileirão. Fred não é um jogador. Ele é o símbolo de uma das épocas mais maravilhosas que o clube viveu. Ele é o carisma, o amor, a felicidade e faz jus à palavra ídolo. O presidente Mário Bittencourt foi claro: não haverá loucuras. O Fluminense trabalha com teto de folha salarial e, por serem muito amigos, ele sabe que Fred entende perfeitamente a realidade da instituição. O retorno de um dos maiores ídolos do clube representa a tentativa de recuperar a auto-estima do Fluminense, a aproximação com a torcida e a importância de se ter um líder deste tamanho no elenco. Aliás, para quem se apega ao desempenho, Fred fez 21 gols em 54 jogos em 2019. No Brasil, ficou atrás apenas de Gabigol, Bruno Henrique e Gilberto, do Bahia. Ele ainda pode ajudar. E muito. Fred e Flu formam um casamento que nunca acabou. Só deu um tempo. E já passou da hora de ser reatado para que, mais uma vez, eles possam viver juntos uma grande fase!



UM TIME B MELHOR DO QUE OS DA SÉRIE A

Pense bem. Qual time da Série A colocaria Gustavo Henrique, Thiago Maia, Diego, Michael, Pedro Rocha e Pedro no banco de reservas? São seis jogadores que seriam titulares em 90% dos times da Primeira Divisão e todos, teoricamente, são suplentes no Flamengo. Jorge Jesus disse que quer o Mundial em 2020. Lógico que há muitas coisas pela frente, mas este elenco tem tudo para brigar mais uma vez como favorito em todas as competições. Outro patamar.





QUE COMECE A VIRADA DE CHAVE

O Botafogo não conseguiu fazer bons jogos em suas duas primeiras partidas no Campeonato Carioca de 2020. Causou até um pouco de medo no torcedor, mas domingo, contra o Macaé, no Nilton Santos, a história será outra. Time principal, preparado e com os jogadores sabendo da responsabilidade de fazer acontecer essa virada de chave que o Fogão tanto precisa. Confio no Alvinegro. Uma grande fase está por vir. Questão de tempo.

RENATO E SUAS APOSTAS

O Grêmio tem se reforçado bem em 2020. Vanderlei, Orejuela e Caio Henrique já são peças fundamentais para casarem com Geromel e Kannemann. Mas, como de costume, Renato Gaúcho vai aprontar uma das suas: Thiago Neves está a caminho do Grêmio. Tenho minhas dúvidas quanto à seriedade que o meia ainda encara o futebol, mas vamos ver. É o tipo de jogador 8 ou 80: ou decide para você ou desmorona todo um trabalho.





