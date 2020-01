A torcida do Vasco, já no segundo jogo de Abel Braga no comando do clube, se amedrontou. E não digo isso pela própria massa vascaína, mas porque, após a derrota para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, assistiu à coletiva do comandante. Entrevistas que a torcida do Rubro-Negro conhece bem: normalizando a derrota e se acostumando com o fracasso. Os termos "hoje foi lindo" e "amassamos" caíram extremamente mal. O vascaíno viu, pela 15ª vez seguida, seu time não vencer o maior rival. Mesmo sendo um time recheado de garotos, é uma marca que machuca, expressiva. E isso tudo só piora com o discurso falido de Abel. Até errar os nomes dos jogadores vascaínos o treinador errou. Nada novo, já que ele confundiu o Flamengo com o Fluminense algumas vezes. Eu entendo o medo da torcida do Vasco. É um sentimento verdadeiro ao ver a postura do comandante escolhido pelo presidente Alexandre Campello, outro que anda sofrendo diversos protestos pelos salários atrasados e a administração do clube.







CUIDADO COM QUEM MERECE

Muriel foi uma das melhores contratações do Fluminense em 2019. Goleiro responsável por grandes defesas e crucial na permanência do clube na Série A do Brasileiro. Ganso ainda vive altos e baixos, mas ainda assim é o jogador de maior talento deste time. Ambos farão pré-temporada mais alongada. Tratamento diferenciado com quem merece. Agora é esperar o resultado em campo.







INTEGRAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA

Quando Jorge Jesus chegou ao Flamengo, mudou totalmente a metodologia de treinos do clube. As novas medidas se estenderam ao time sub-20. Maurício de Souza, técnico da equipe, relatou as conversas que teve com o treinador da equipe principal e disse que tudo o que ele passou serve de inspiração. Foi perceptível que a organização dos jogadores, no clássico com o Vasco, foi realmente espelhada no português. Quando o profissional sabe o que faz, tudo muda.







QUEM SEGURA O VOLTAÇO?

É para se exaltar o trabalho que vem sendo feito no Volta Redonda. Dois jogos, uma vitória sobre um grande (2 a 0 no Botafogo) e uma goleada de 4 a 0 em cima da Cabofriense. Uma equipe preparada e que, para mim, é a melhor do Cariocão até o momento. Grande fase do técnico Luizinho Vieira e de seus comandados. O Voltaço veio para surpreender em 2020.

