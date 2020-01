O incêndio foi apagado. Hora da reconstrução

O presidente Mário Bittencourt entrou no Fluminense para apagar o incêndio deixado por Pedro Abad e a Flu Sócio. Eram dívidas e mais dívidas, um elenco limitado e a luta contra o rebaixamento batendo à porta em 2019. O trabalho foi bem feito. A diretoria atual conseguiu sanar os atrasados, fez o Tricolor permanecer na Série A do Brasileiro e segue fazendo uma série de acordos para o Flu não sofrer pelas dívidas antigas. Em 2020 o torcedor esperava algo melhor, mas acredito eu que não aguardava tanto. Foram nove reforços e muitos deles de qualidade, do tipo que eleva o nível da equipe. Como exemplo principal neste início de temporada eu destaco o volante Hudson. Mas o processo de reconstrução não passa apenas pelo time. A torcida está se empolgando novamente ao ver o Fluminense em campo. Tendo prazer de vestir branco, verde e grená mais uma vez. Odair Hellmann também me parece uma baita escolha. É verdade que a temporada só está começando, mas comparando com os últimos anos do Flu, este início me agrada pela seriedade e credibilidade do trabalho feito. Grande fase!





EU DISSE QUE IRIA MELHORAR

Eu já sabia que o Botafogo seria outro time com os titulares que fizeram longa pré-temporada, mas o desempenho me surpreendeu e a vitória sobre o Macaé não foi por acaso. Alberto Valentim, que deve - e muito - um bom futebol desde sua passagem pelo Vasco, ao menos pareceu mostrar que o trabalho está sendo feito, mesmo com menor investimento. O Botafogo foi o Botafogo em sua casa. E a torcida que foi ao Nilton gostou do que viu. Eu também.





QUATRO DO RJ NA FIFA

Wagner do Nascimento Magalhães, Bruno Arleu de Araújo, Rodrigo F. Henrique Correa e Rejane Caetano da Silva são os representantes do Rio de Janeiro no quadro da Fifa. Leonardo Gaciba vai entregar as insígnias para os árbitros no dia 3 de fevereiro, no auditório da CBF. O estado com mais representantes é São Paulo, que soma oito.







ESCOLHEU O MELHOR LUGAR

Se eu fosse deixar um recado para Gabigol após a renovação, seria o seguinte: “Aqui as pessoas te idolatram e te amam. Você é novo, ainda tem um longo futuro pela frente, mas em lugar nenhum do mundo você terá o apreço que tem no Flamengo e no Brasil. Fez certo, garoto”. Por quê? Seu nome está marcado na história e esse respeito entra em campo. Grande fase para o atacante e para a torcida do Flamengo.

