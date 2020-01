O futuro do Flu é animador

Portal de transparência. Qual time no mundo presta contas de forma tão limpa hoje no mundo? O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, esteve em meu programa, 'Os Donos Da Bola', da Band, e adiantou que o Fluminense vai lançar um site, amanhã, para dar satisfação aos seus torcedores sobre tudo o que acontece no clube. É uma iniciativa única e que vai surtir efeito diretamente nas receitas da instituição. Ele vai conceder entrevista hoje, no CT Carlos Castilho, para explicar melhor a intenção e falar sobre o novo projeto de Sócio Torcedor. Mário adiantou que haverá um plano para pessoas que ganham até R$ 1500 com valor mensal de R$ 40 e acesso a 100% dos jogos com mando no setor leste superior do Maracanã. É um avanço. Um colosso na administração de um clube que foi tão maltratado nos últimos anos. O futuro tricolor anima qualquer um que vista a camisa verde, grená e branca. Se fora de campo já está assim, imagina se o Fred chegar.







MELHORES? NÃO. MAS OS MAIS COMPROMETIDOS

O elenco do Vasco está longe de ser um dos mais qualificados do Brasil. No Rio de Janeiro, fica atrás do Flamengo e do Fluminense. Mas me espanta o comprometimento deste grupo, há cerca de um ano sem saber o que é receber em dia. Hoje sofrem com um mês de salários, quatro de direitos de imagem, 13º e férias pendentes, mas, em momento algum, os vejo fazendo corpo mole. Não importa quem comanda. Estou falando dos jogadores. E esses não deixam de se doar.







NEGÓCIO DA CHINA, OU MELHOR, DA GÁVEA

A diretoria do Flamengo segue dando uma aula de como negociar no futebol. Emprestou Pablo Marí por 5 milhões de euros e comprou Léo Pereira por 7 milhões de euros. Até dezembro, Marí é jogador do Arsenal-ING, que pode exercer o direito de compra em junho, que quase triplica o valor. E a peça de reposição, mesmo não sendo tão boa quanto, é ótima. Planejamento e dinheiro em caixa não faltam para essa diretoria.







HONDA ACELERANDO

O meia quer fazer história no Botafogo e sua chegada é importante não só para o clube, mas para o futebol carioca. Honda vai acelerar o processo do retorno do futebol carioca ao protagonismo e aos holofotes. Não digo que o Alvinegro vai brigar por grandes títulos agora, mas vale lembrar da S/A e ele pode ser um símbolo desta nova fase do clube. Fluminense entrando no eixo e o Flamengo dispensa comentários. Sofrendo, mas com uma torcida completamente apaixonada, ainda acredito que o Vasco começará a trilhar esse caminho também.

