A Taça Rio começa neste sábado e o Flamengo, atual campeão da Taça Guanabara, vai novamente com os reservas em boa parte da competição, até porque tem vários jogos da Libertadores da América. É o time a ser batido e o segundo turno da competição será um prato cheio para Fluminense e Botafogo, com o Vasco um pouco menos focado na Taça do que os outros dois, já que tem Copa do Brasil e Sul-Americana rolando. Entretanto, pela questão financeira, o Cruzmaltino também pretende levar a sério e fazer uma campanha melhor do que a vexatória na Taça Guanabara. Abel ainda busca um time ideal, ainda mais depois da lesão de Talles, mas terá reforços como Guarín e Martín Benítez. O Botafogo ainda tenta achar a cara de Paulo Autuori para seguir sonhando com o título. Honda em breve vai ter que mostrar para o que veio. Já Odair Hellmann quer ter um Flu elétrico, mas como fazer isso com Nenê, em grande fase, e tendo que colocar Ganso? O banco não é um lugar que ele gosta muito... A Taça Rio será de desafios enquanto o grande rival de todos no Brasil segue sendo o time a ser batido.

O show tem que continuar...

Um vídeo que circula na internet vem agitando o cenário do futebol brasileiro: após mais um título do Flamengo, Gabigol provoca o Palmeiras cantando “Não tem mundial” para o Porco. Mas um detalhe muito legal antes da zoação é que o artilheiro pede autorização ‘para ser polêmico’ para Marcos Braz, Diego e outros líderes do elenco. Um time que tem postura até pra brincar com o rival. Quem tá ganhando pode!

Sou a favor da liberdade

A CBF proibiu a venda de mando de campo no Campeonato Brasileiro. Eu até acho legal você ter estádios fixos e cada time jogar no seu, mas a questão é que muitas vendas são feitas por necessidade financeira. Dinheiro que paga salários e mantém certos clubes. O Vasco é um que já se beneficiou muito disso. Apesar de gostar mais do tradicional, sou mais a favor da liberdade, principalmente quando o bolso de jogadores e funcionários estão em jogo.

O único do Brasil

O começo de temporada do Vasco foi bem ruim e o time ainda não apresentou um grande futebol, mas pelo menos os principais objetivos estão sendo atingidos: o único clube do Brasil a estar classificado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana é justamente o Cruz-Maltino. O Bahia segue na Sula, mas caiu na Copa do Brasil. E os outros que seguem na Copa do Brasil, ou caíram na Sula ou nos dois campeonatos. Um feito do Gigante da Colina que deve ser destacado.

