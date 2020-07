O Vasco de 2020 é melhor do que o de 2019

Dos times do Rio de Janeiro, o Vasco foi o que menos contratou. Nesta temporada, chegaram apenas quatro reforços: o artilheiro Germán Cano, o meia Martín Benítez e as apostas do Madureira Marcelo Alves e Catatau, os dois últimos ainda nem estão integrados ao grupo. Em contrapartida, perdeu Rossi e Marrony, além de ter se desfeito de Oswaldo Henríquez. A verdade é que, com Abel Braga, você via um time completamente desorganizado. Porém, agora, com Ramon Menezes e jogadores que já estavam no elenco tomando o protagonismo, casos de Andrey e do garoto Vinícius, eu não tenho dúvida de que o time do Vasco é melhor do que o de 2019. Faltava comando nesta temporada. Na passada, o time sentia falta de um goleador. Agora Cano tomou conta da posição e vem correspondendo. Se a diretoria conseguir ao menos manter os salários em dia e contratar mais um ou dois reforços pontuais, o Gigante da Colina tem tudo para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, até brigar por algo maior da metade para cima na tabela.