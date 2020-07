Para dar sequência ao trabalho de Jorge Jesus

Como venho informando desde a semana passada, Domènec Torrent será o novo técnico do Flamengo. O primeiro nome a se reunir com a diretoria rubro-negra não foi um acaso. Marcos Braz e Bruno Spindel, como já havia dito, saíram daqui na intenção de contratar o espanhol que aprendeu praticamente tudo o que sabe com Pep Guardiola, técnico que dispensa comentários. O jogo de posição, com os jogadores respeitando seus espaços no campo, é a principal característica. Estudioso, vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, não só pelas vertentes diferentes do esporte praticado em nosso país, mas também pelos gramados. Até que, na Série A do Brasileirão, há uma boa quantidade de campos que dão a oportunidade de desempenhar um futebol de posse de bola. Porém, também há os que serão complicados e, nisso, Domènec terá que se adaptar. Quem sabe até ligar para Jorge Jesus e bater um papo com o português para buscar umas dicas. Vejo a sequência do trabalho como maior objetivo da diretoria do Flamengo. E, mesmo tendo praticamente a carreira inteira como auxiliar, prefiro esperar para ver do que criticar.

JÁ PASSOU DA HORA DE SAIR DOS ANOS 1990

O estudo do Itaú BBA foi divulgado e, mais uma vez, um dos pontos mais concretos se trata da gestão do futebol. Está muito claro no documento: quem tem responsabilidade financeira vai sobreviver e, mesmo que a longo prazo, será vencedor. Quem repete velhas práticas vai perder cada vez mais espaço no topo do esporte. Recado claro e mais do que urgente para os dirigentes que ainda acham que estamos nos anos de 1990.



TRICOLOR COM FUTUROS INDEFINIDOS

Caio Paulista, Didi, Felippe Cardoso, Hudson, Luccas Claro, Matheus Alessandro, Matheus Ferraz, Nenê, Orinho e Wellington Silva. Todos têm algo em comum: os contratos terminam ainda em 2020. A diretoria do Fluminense vai ter que decidir o que fará rapidamente, já que o Brasileirão vai até o fim de fevereiro e, nesta lista, há nomes titulares e/ou muito importantes dentro do elenco do técnico Odair Hellmann. Mais um efeito da pandemia no Brasil.



GANSO FICA

O Fluminense foi muito claro: o meia não está de saída e a diretoria não tem a mínima intenção de negociá-lo com outro clube. Por mais que muitos torcedores já não queiram mais o camisa 10 por lá, internamente o prestígio dele segue alto, não só com a diretoria, mas também com o elenco. Todos o consideram um jogador de grupo e de alto nível. Agora, pra mim, ele precisa mostrar isso em campo. Já passou da hora.