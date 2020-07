Interesses que ameaçam o Fla

Desde que Jorge Jesus deixou o Flamengo rumo ao Benfica, a imprensa brasileira e também a portuguesa começaram a especular os 'curingas' do Rubro-Negro na equipe de Portugal. Marcos Braz se adiantou e disse que vai ser muito difícil o Benfica tirar algum jogador do time da Gávea. Um dos principais nomes especulados foi o de Bruno Henrique. Aos 29 anos, vive o auge da sua carreira e, é óbvio, muito se deve ao fato de JJ ter construído um grande time e que fazia as qualidades do atacante se destacarem. Já até jogou na Europa, quando foi para o Wolfsburg, da Alemanha, mas não teve muito sucesso. JJ sabe do que o jogador é capaz. E ele também sabe que vai ser a última chance da carreira de ir ao Velho Continente. Pesa o fato de a Copa do Mundo estar próxima. E quem brilha na Europa, principalmente para TIte, tende a receber mais chances. Claro que a diretoria do Rubro-Negro segue com o 'gelo no sangue', mas será que o atleta não balança com a oportunidade? Para mim, é uma ameaça que os dirigentes terão que contornar. Não só de Bruno Henrique, mas de todos os jogadores que, fatalmente, devem receber aquela ligação atrativa do Mister...

REFORMA E DIRETAS PODEM SER SEPARADAS

O Vasco vive um dilema. No dia 25 de agosto ocorrerá uma Assembleia Geral Extraordinária para votar a reforma do estatuto do clube. Dentro dela está a aprovação das eleições diretas. Grupos políticos defendem a aprovação das duas juntas, outros só querem as eleições diretas por acharem a reforma ruim. Eu me pergunto: se a reforma é positiva, por que não a votam de forma separada? Se realmente é boa para o clube, coisa que com certeza as eleições diretas são, a reforma pode ser votada separadamente. Não vejo motivo para medo.



FLU E MATHEUS FERRAZ: DEU CERTO

O casamento entre o Tricolor e o zagueiro está vivendo uma boa fase. Além de ser um cara extremamente profissional, mostrou no campo, desde que chegou, que os 35 anos são só detalhe. Corre, se empenha, é líder e ganhou o respeito de todos no clube, mesmo no período em que ficou lesionado. É por isso que o Fluminense quer renovar e ele tem a possibilidade de encerrar a carreira no clube. Merece.

E DINIZ SEGUE PERDENDO

Eu sempre falei isso: Fernando Diniz é um bom técnico, faz os times que treina jogarem de forma ofensiva e sem medo. Mas, como também já disse, não adianta jogar bonito e perder. E em todas as equipes pelas quais passou segue da mesma forma. Foi assim no Athletico-PR, no Fluminense e está sendo no São Paulo. Derrota lamentável para um Mirassol que perdeu 18 jogadores na pandemia. E mais uma eliminação vergonhosa do Tricolor Paulista na competição.