Uma derrota para alertar

O Flamengo perdeu para o Atlético-MG por pura falta de atenção. Mesmo sendo a 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi um duelo direto e que pode fazer muita falta na reta final da competição. Vale lembrar que o jogo foi no Maracanã e o próximo confronto com o Galo será em Minas Gerais. Mas quero chamar a atenção para o lado defensivo do Rubro-Negro. É fato que o time foi displicente, perdeu chances e até o gol do Atlético-MG foi um erro do Flamengo. Porém, o espaçamento entre os setores defensivos foi a grande questão para mim. Nunca vi, com Jorge Jesus, os dois laterais no ataque e os dois volantes também. Sempre tinha proteção. Quem estava dando combate era o zagueiro. Não faz sentido, abre para o contra-ataque e, em se tratando de um time qualificado como é o do Galo, uma bola pode decidir o jogo. Então, ofensivamente, creio que Domènec Torrent não terá problemas. Mas defensivamente ele vai ter que corrigir e aprender a jogar equilibradamente. Principalmente porque, no Brasil, nem todos os gramados são como o do Maracanã (que nem estava impecável). Então várias equipes jogam apenas no contra-ataque e com lançamentos. No mais, certamente o Fla vai ser um dos postulantes ao título. Hora de engrenar de novo!

FLU VALENTE, MAS NÃO O SUFICIENTE

Olha, o gol que o Grêmio fez, marcado pelo Diego Souza, foi numa sorte danada. Inclusive o Fluminense conseguiu se defender bem, manteve as posições, mas está claro que o time vem sentindo a falta de criação. Tem bons finalizadores, como Nenê e Evanilson, mas ninguém cria. Odair Hellmann precisa encontrar uma forma de fazer o Flu jogar bola de verdade se quiser, por exemplo, bater de frente com times como o Grêmio. Mesmo se não for com um 10 clássico, já que Ganso parece ter se acostumado com as críticas e o banco de reservas...

A IMPORTÂNCIA DOS REFORÇOS

De última hora, o Vasco perdeu um titular e um dos destaques do time em 2020: Vinícius. O garoto está com uma lesão na panturrilha direita e não tem previsão de volta. Será desfalque contra o Sport e, provavelmente, diante do São Paulo. Só que o Vasco vem contratando e já trouxe Guilherme Parede, que atua nas pontas, e provavelmente já vai começar jogando na estreia do Brasileirão. Campeonato de pontos corridos é isso.

BENEVENUTO E KANU REPETEM DUPLA NA BASE

Marcelo Benevenuto e Kanu devem repetir, contra o Red Bull Bragantino, a dupla de zaga que eles formaram na base do Botafogo. Ambos se conhecem muito bem e mostram o que venho falando desde o começo do ano: o Alvinegro voltou a revelar grandes jogadores. O primeiro já é um dos pilares do time e o segundo vai se firmar cada vez mais, não tenho dúvida. Grande fase!