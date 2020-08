Que sejam novos tempos no Vasco

O Vasco começa mais um Campeonato Brasileiro naquele banho-maria. Não se sabe se vai brigar por algo maior ou, mais uma vez, conviver com a ameaça do rebaixamento. Mas eu estou esperançoso por conta do trabalho que vem sendo feito pela diretoria e por Ramon Menezes. Salários em dia, contratações pontuais fora do Brasil e um time que, finalmente, terá um artilheiro. O argentino Germán Cano já marcou nove gols em 13 partidas e quer acabar com o jejum do Gigante da Colina, que não sabe o que é ter um artilheiro de Campeonato Brasileiro desde 2005, com o indiscutível Romário. Vejo Andrey e Leandro Castan sendo também os pilares dessa equipe que, para mim, passa longe de ser ruim. Se Talles Magno voltar a ter o protagonismo de 2019, creio que o Vasco possa sonhar com uma pré-Libertadores ou, pelo menos, fazer uma campanha bem tranquila. O Sport, que venceu o primeiro jogo por 3 a 2, contra o Ceará, também não é isso tudo. Às 20h, em São Januário, oportunidade perfeita para começar com o pé direito um campeonato tão difícil para o Vasco nos últimos anos. Grande fase!