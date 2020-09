É hoje. Vasco e Botafogo fazem o clássico carioca mais esperado da temporada. Lógico que a final do Carioca entre Fla-Flu foi legal demais, mas estamos falando de um mata-mata de Copa do Brasil. Vale muita grana e também o futuro dos dois times dentro e fora de campo na temporada 2020. Quem passar vai cheio de moral para as oitavas de final e pensando claramente em buscar o título. Atualmente são dois times que vivem momentos bem distintos. O Vasco é o único carioca no G-4, vem realizando um grande trabalho com Ramon Menezes e conseguiu a vitória no último domingo. Já o Alvinegro sofreu até protestos da torcida por conta dos resultados recentes. Apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro e a zona do rebaixamento já é realidade. Só que, justamente por ser um clássico, no qual também vejo duas equipes titulares bem equilibradas nas peças, eu não consigo enxergar favoritismo. São dois jogos que podem mudar tudo e partidas como essa revelam heróis e vilões improváveis. De uma coisa eu tenho certeza: o Nilton Santos, às 19h de hoje, vai viver uma grande fase!

POR NEYMAR E CONTRA O RACISMO

O episódio da semana no futebol mundial foi o caso de racismo que o maior craque brasileiro da atualidade sofreu. PSG e Olympique de Marsellie, clássico francês, se enfrentaram e Álvaro González, segundo Neymar, o chamou de macaco. O camisa 10 ficou indignado, foi expulso e reclamou nas redes sociais também. Racismo já não cabe mais no futebol e no mundo há muito tempo. Pior foi o presidente da federação francesa, Noël Le Graët, tentando justificar a ofensa, dizendo que não existe racismo no futebol. Patético. Estamos com você, Ney!

WALTER DECISIVO

Depois de ficar sem atuar por ter sido pego no antidoping (tomando remédios para emagrecer), o ainda gordinho Walter, que perdeu mais de 20 quilos desde que chegou ao Athletico-PR, decidiu para o Furacão na Libertadores. Com um gol aos 90 minutos, que deu a vitória ao time paranaense contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia, o atacante fechou o placar por 3 a 2. Superação e força de vontade.

MAIS UM DESAFIO PARA O ROY

O São Gonçalo EC vai para mais um desafio em sua história e eles contrataram um cara que conhece bem sobre acessos: Antônio Carlos Roy, ou melhor, só Roy. O time estreia domingo, contra o Goytacaz, em Cardoso Moreira, às 15h. Ex-jogador do Vasco, Roy já conquistou mais de sete acessos na carreira e, ao lado de jogadores experientes, como Rian, Valdir, Douglas, Diego, Kevin e outros, vai tentar mais um na Série A2 do Cariocão.