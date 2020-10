Por O Dia

O Flamengo vai para o seu terceiro jogo em menos de sete dias. O desafio começa por aí. Ainda mais disputando a liderança do Brasileiro com o Atlético-MG, que não está na Libertadores. O adversário é o Corinthians, que vem de vitória após Vagner Mancini assumir o Timão. Fora de casa, jogar na Neo Química Arena é desgastante. É desafio, assim como o do Vasco, que vai até Porto Alegre sem Ricardo Sá Pinto estar à beira do gramado. Tentar tirar pontos de um dos líderes, fora de casa. Um empate já seria bom. Botafogo e Fluminense irão ter "alívios". Após Grêmio e Atlético-MG, respectivamente, o Alvinegro enfrenta o Goiás e o Tricolor pega o Ceará. Dá para ganhar. As duas equipes estão em momentos melhores. O time das Laranjeiras nem se fala. É hora de seguir nas primeiras posições. Prevejo grande fase na rodada dos cariocas!





PROBLEMAS PARA WALMER MACHADO

Candidato à presidência do Botafogo pela chapa "O Mais Tradicional", Walmer Machado vai enfrentar problemas para as eleições alvinegras. Ele está sendo obrigado a trocar 26 nomes que iriam compor a sua chapa: 23 deles estão inadimplentes e não podem participar do processo. Além disso, três faleceram. Walmer corre contra o tempo para não ficar sem concorrer ao cargo máximo do Botafogo.

MP DO MANDANTE VIRA HISTÓRIA

Assinada em 18 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro (foto), a MP 984, mais conhecida como MP do Mandante, perdeu a validade e deu lugar novamente à Lei Pelé. Os detentores dos direitos terão que ter os dos dois times para passar os jogos, como sempre foi. Não virou lei depois de toda a briga, principalmente entre a Globo e o Campeonato Carioca, e agora a emissora também rompeu o contrato. Complicou...

CHINELINHO NÃO VAI TER VEZ...

Pelo que eu pude me aprofundar no trabalho de Ricardo Sá Pinto, o português é muito gente boa, mas linha dura e enérgico. O principal: não gosta de jogador água de salsicha, ou melhor, o famoso chinelinho. No Vasco tem alguns e, se eles não acordarem pra vida, vão ser os primeiros a fazerem suas malas. Até porque o comandante já avisou que não gosta de trabalhar com elenco cheio e o Gigante da Colina já tem mais de 30 atletas.