Por O Dia

Desde que chegou ao Flamengo após a saída de Jorge Jesus, Domènec Torrent pediu uma coisa que vários técnicos brasileiros suplicam e geralmente não recebem: tempo. Para implantar o tal "jogo posicional", os conceitos de tudo o que aprendeu durante a carreira trabalhando nos gigante do futebol mundial e ao lado de quem muitos consideram o melhor técnico do século, Pep Guardiola. O tempo foi dado. Marcos Braz, mais conhecido como "Gelo no sangue", convocou uma coletiva para garantir a permanência do espanhol. Hoje, o Flamengo tem 34 pontos, é um dos líderes do Brasileiro, está nas oitavas da Libertadores e não perde há nove jogos. São 7 vitórias e dois empates, com 20 gols marcados e só sete sofridos. É outro time. Mesmo com todos os problemas que passou, como o surto de covid-19, viagens, três jogos em menos de sete dias e mais. Ele queria tempo para tirar a ressaca da saída de JJ. E um novo Flamengo, com os resultados antigos, surgiu. Grande fase!

SEM MOLEZA

Publicidade

Ricardo Sá Pinto comandou a sua primeira atividade como comandante do Vasco. Depois da derrota para o Internacional por 2 a 0, no Beira Rio, o Gigante da Colina chegou a oito jogos sem saber o que é vencer. E não teve moleza no dia seguinte ao resultado. O português colocou todo mundo para suar a camisa, inclusive quem atuou na última partida do Brasileiro. Já era esperado. Sá Pinto é conhecido pelo trabalho intenso. O Cruzmaltino está precisando... E muito!

Publicidade

BARCELOS É O TITULAR DA POSIÇÃO

O Fluminense contratou Danilo Barcelos, que atuou pelo Vasco em 2019 e pelo Botafogo em 2020. Tem bagagem no futebol brasileiro. Vestiu camisas de América-MG, Atlético-MG e Ponte Preta. Sempre manteve sua média. Foi contestado após o Tricolor anunciar sua chegada. Mas sempre disse: faz gol e contribui com assistências. Comparado ao Egídio, é bem melhor. É o titular da lateral esquerda do Flu.

Publicidade

NO BOTAFOGO, FIM DO COMITÊ GESTOR

Publicidade

Com Carlos Augusto Montenegro sendo o líder, o Comitê Gestor do Botafogo está com os dias contados. Criado para durar até o fim de 2019 e ajudar na transição do Alvinegro para o Botafogo S/A, o comitê ganhou sobrevida. Mas o gerente de futebol Túlio Lustosa, recém-contratado, vem tomando as ações do departamento de futebol e a figura do comitê vai se apagando. Mudanças no Fogão, que ainda não sabe qual será seu futuro em relação ao clube-empresa...