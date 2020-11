Por O Dia

Publicado 17/11/2020 00:00

Já falei que o maior desafio de Rogério Ceni à frente do Flamengo seria aguentar a pressão. E não tenho sombra de dúvidas de que é e vai ser por muito tempo. Estamos falando de um jogador que foi campeão de tudo. Mas a pressão em cima do treinador é diferente. Ainda mais no Flamengo. Ceni vem de derrota em casa para o São Paulo na Copa do Brasil. Novamente em casa, empatou com o Atlético-GO. Aliás, o poderoso Flamengo só conseguiu um ponto contra o Dragão no Brasileiro. Agora, vai para mais um duelo decisivo, amanhã, no Morumbi, pela Copa do Brasil. É vencer ou vencer para se classificar. Se não ganhar, temo pelo futuro de um técnico promissor, mas que pode ter um início desanimador. Jogador quando recebe a pressão divide com outros 10, mesmo sendo líder. O técnico é sozinho. Minha torcida para o Ceni.

HORA DE VOLTAR A JOGAR BOLA

Publicidade

Duas derrotas seguidas, contra Grêmio e Palmeiras, e o G-4 ficou mais longe. Na verdade, até o G-6. É lógico que fica a frustração por parte da torcida do Flu, que via sua equipe subir na tabela. Mas a oscilação já era esperada. É um elenco limitado, de guerreiros, mas limitado. O que se espera? Vencer os adversários mais fracos. Mas, principalmente, voltar a jogar bola. Esse time já mostrou que pode fazer mais. Acredito nesse grupo.

Publicidade

BRAZ DENTRO. JÁ DINAMITE E SORATO...

Na dança dos homens ligados ao futebol e à política, o VP de futebol Marcos Braz, do Flamengo, foi eleito vereador no Rio de Janeiro com mais de 40 mil votos. Segundo ele, vai conciliar as duas funções (vamos ver como). Já os ex-jogadores Roberto Dinamite e Sorato não conseguiram sucesso nas urnas. Bandeira de Mello e Fred Luz, ambos da administração anterior do Flamengo, também comeram poeira, nas eleições para prefeito.

Publicidade

A BRIGA CONTINUA EM SÃO JANUÁRIO

Publicidade

Por incrível que pareça, mesmo voltando a vencer no Brasileirão, o assunto menos falado no Vasco foi a vitória diante do Sport, na Ilha do Retiro, por 2 a 0, com dois gols de Cano. Mais uma vez, a política toma conta dos noticiários. Hoje, sub judice, o presidente é Leven Siano. Mas Salgado ganhou o pleito contra Julio Brant no sábado e também está na briga jurídica. A única certeza é de que as águas no Vasco estão longe de parar de rolar...